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ВТБ Пенсионный фонд подключил Yandex Pay

  • 25/08/2022, 11:00
ВТБ Пенсионный фонд расширяет список платежных сервисов, доступных клиентам в НПО-Онлайн.

Банк ВТБТеперь вносить средства на пенсионные счета можно с Yandex Pay.

Платёжный сервис Yandex Pay позволяет совершать транзакции банковской картой, не вводя её данные, что экономит время. Данные карт передаются Яндексом в зашифрованном виде, что гарантирует их сохранность.

Пополнение счетов с помощью платежного сервиса Yandex Pay возможно в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Чтобы сделать взнос, нужно войти в НПО-Онлайн и заключить договор с НПФ ВТБ или перейти на оплату очередного взноса. В качестве способа платежа необходимо выбрать Yandex Pay. Клиент может использовать уже имеющуюся в Yandex Pay банковскую карту или добавить новую. Карта доступна в Yandex Pay, если ранее пользователь оплачивал что-то в сервисах компании, например, в Яндекс Такси. Привязать карту можно в любой момент – даже непосредственно во время оплаты.

«В среднем, клиенты ВТБ Пенсионный фонд ежемесячно совершают взносы онлайн более чем на 10 млн рублей. Многие из них пользовались иностранными платежными сервисами. Подключение Yandex Pay позволит им проводить операции так, как они привыкли. Комфорт клиента при взаимодействии с нашим фондом имеет для нас большое значение, и мы уверены, что данная услуга окажется востребованной.
Мы стратегически нацелены на то, чтобы предлагать нашим клиентам передовые решения, которые сохраняют знакомый для них функционал», – сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО позволяет самостоятельно формировать пенсионный капитал. Ее важными преимуществами являются гибкий график пополнения пенсионного счета, налоговые преференции и защита капитала при возникновении имущественных споров. При этом накопления по договорам НПО защищены многоступенчатой системой финансовой устойчивости.

Сервис НПО-Онлайн позволяет заключить c ВТБ Пенсионный фонд договор негосударственного пенсионного обеспечения и вносить средства на свои пенсионные счета в режиме онлайн без посещения отделений фонда или банков-партнеров. Пенсионный капитал, сформированный за счет личных взносов и начисляемого по итогам года инвестиционного дохода, позволяет формировать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер клиент определяет самостоятельно. Заключить договор можно также в пользу своих близких, даже если они уже находятся на заслуженном отдыхе.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : пенсионный фонд пенсии ВТБ


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