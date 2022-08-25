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«Заинтересованность в проектах есть»: итоги визита губернатора Андрея Травникова на Сибирскую Венчурную Ярмарку

  • 25/08/2022, 11:22
Сибирская Венчурная Ярмарка
В этом году мероприятие прошло в 16-й раз – участники официальной делегации высоко оценили представленные на ярмарке проекты

На международном форуме технологического развития «Технопром-2022» 24 августа закончила свою работу Сибирская Венчурная Ярмарка – мероприятие, на котором собрали на одной площадке 24 инновационные компании и инвесторов, представителей венчурных фондов и бизнес-ангелов. Также в работе ярмарки приняла участие официальная делегация правительства Новосибирской области под руководством губернатора Андрея Александровича Травникова.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Леонидович Николаенко, рассказывая главе региона о сути ярмарки, отметил: в этом году компании-экспоненты представляли сразу 4 направления. Это «Новые материалы и химические технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Индустриальные и энергетические технологии» и «Цифровые технологии».

Сибирская Венчурная Ярмарка

«Мы рады, что в этом году компании-экспоненты представили самые разные проекты. Особенно приятно, что в этом году представлено три проекта от наших институтов СО РАН, — отметил Александр Николаенко. — В этом году мы поменяли ряд мероприятий и подход к организации ярмарки. Например, появилась антипитч-сессия: теперь не только инновационные предприниматели рассказывают о себе со сцены, но и венчурные фонды выступают, а стартаперы задают им каверзные вопросы».

Андрей Травников также поучаствовал в элеватор-питче: три инноватора попытались «продать» ему свои бизнес-идеи за минуту – так, будто случайно оказались в лифте с губернатором. Проект «AgroCLOUD», который на основе ИИ прогнозирует урожай фруктов, поддержал министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко. Технологию компании Tender Win, по словам губернатора, можно применить в уже разработанной правительством платформы субконтрактации – о готовности к интеграции уже заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров. Третий проект, про который успели рассказать губернатору в импровизированном лифте – компании «СИЭМЭЛ». Она производит кристаллы вольфрамата кадмия, которые используются в инспекционно-досмотровых системах для обнаружения взрывчатых и запрещенных веществ.

Сибирская Венчурная Ярмарка

«Очевидная заинтересованность в этих проектах есть, инструменты поддержки у нас тоже есть. Коллеги обратят внимание», — пообещал по итогам посещения Андрей Травников.

В рамках Сибирской Венчурной Ярмарки в 23-24 августа в новосибирском «Экспоцентре» свои проекты представили 24 инновационные компании. Стартапы прошли предварительный отбор. Во время подготовки к Ярмарке они прошли обучение по презентации своих проектов потенциальным инвесторам и венчурам.

Фото предоставлено НОИФ

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь

Теги : Технопром технологии Сибирская венчурная ярмарка


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