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ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт

  • 17/11/2022, 15:10
ВТБ начал использовать российское решение в процессе распознавания штрих-кодов. Технология позволит повысить качество и скорость считывания данных при платежах в ВТБ Онлайн.

новости бизнесаДо конца года в приложении также заработает функция распознавания данных банковских карт при переводах и пополнении счета.

Внедрение технологии в интернет-версию ВТБ Онлайн позволяет владельцам мобильных устройств использовать в веб-браузере привычный и удобный способ оплаты. Сканируя QR-код, клиенты банка могут осуществлять покупки в точках продаж через СБП C2B и оплачивать услуги юридических лиц и ИП, а также производить уплату штрафов, налогов и других платежей в пользу государства. Для сканирования через браузер используется технология WebAssembly, позволяющая запускать программы непосредственно на web-странице ВТБ Онлайн на смартфоне. Новое решение по распознаванию штрих-кодов компании Smart Engines интегрировано также и в мобильном приложении банка для Android.

Пользователям ВТБ Онлайн станет проще и удобнее вводить данные банковских карт для переводов и пополнения счета в мобильном приложении. При сканировании карты вся необходимая информация, включая номер, срок действия и имя владельца распознается и будет автоматически введена в платежную форму. Данные не передаются в сторонние сервисы или третьим лицам, все алгоритмы искусственного интеллекта выполняются на мобильном устройстве. Система будет доступна до конца года для ввода данных банковских карт всех существующих платежных систем.

«Обновление технологии по распознаванию баркодов и банковских карт в ВТБ Онлайн значительно сократит время и повысит удобство пользователей при совершении операций. Для корректной работы такого сервиса ключевую роль играет точность «прочтения» кода. Переход на новое решение повысит качество их распознавания даже на бюджетных моделях смартфонов, оснащенных камерой с низким разрешением. Интернет-банк мы обеспечили поддержкой Aztec-кодов, которые используются ФНС при отправке налоговых уведомлений. Теперь клиентский опыт работы в веб-версии станет еще более интуитивно понятным и удобным, по аналогии с мобильным приложением», — отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

«Отраслевые аналитики отмечают, что банкам необходимо предлагать клиентам возможность сканирования QR-кодов для оплаты счетов и совершения переводов в Интернет-банке. И мы рады, что наши технологии обеспечивают омниканальность для удобного ежедневного банкинга миллионам пользователей ВТБ Онлайн. Независимо от того, с каким приложением клиенты ВТБ сканируют QR-коды или банковские карты, они получают практически один и тот же высочайший уровень сервиса», — комментирует генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Внедренное ВТБ решение Smart Code Engine является собственной разработкой компании Smart Engines и включено в единый реестр российских программ.

Технологии распознавания для удобной оплаты доступны пользователям ВТБ Онлайн на платформе Android (версия 17.4 и старше), скачать его можно на официальном сайте банка. Интернет-версия ВТБ Онлайн доступна на всех устройствах по адресу.

Фото: pixabay.com — geralt

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Регионы: Сибирь

Теги : технологии ВТБ


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