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ВТБ выдал 6 млрд рублей по льготным автокредитам

  • 17/11/2022, 15:05
С момента запуска госпрограммы автокредитования около 9 тысяч клиентов оформили по ней займы в ВТБ на 6 млрд рублей.

новости бизнесаСегодня по программе проходят уже семь из десяти автокредитов, поэтому банк выступает за продление ее условий на будущее.

Чаще всего на льготных условиях заёмщики покупают машины в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Казани и Уфе. Наибольшей популярностью у автолюбителей пользуются марки Lada, Haval и УАЗ. Средний чек по кредитам с господдержкой составляет 670 тысяч рублей.

«Программа льготного автокредитования стала мощным инструментом поддержки автомобильного рынка. За счет существенного дисконта на новые транспортные средства она пользуется высоким спросом у автолюбителей, достигая 70% в общих выдачах. Мы поддерживаем добавление в периметр программы новых категорий клиентов и считаем, что ее целесообразно продлить. Это позволит поддержать большее количество потенциальных заемщиков, а автопроизводителям прогнозировать объемы продаж в среднесрочной перспективе», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Согласно условиям госпрограммы, клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Возможные для покупки марки: Lada, УАЗ, ГАЗ, Haval. Также на льготных условиях автолюбители могут приобрести электромобиль Evolute.

Воспользоваться условиями госпрограммы могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдают в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).

ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам десяти месяцев 2022 года заемщики провели в банке 41,6 тысячи сделок примерно на 51 млрд рублей.

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Регионы: Сибирь

Теги : льготный автокредит ВТБ


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