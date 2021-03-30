В ОСАГО могут включить ущерб, причинённый авто, по вине дорожников и коммунальщиков

В частности, предлагается дополнить закон ст.18 1 в следующей редакции: «Статья 18 1. Осуществление страхового возмещения пострадавшему вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автомобильных дорог, и организаций коммунального комплекса»

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на то, что автомобили часто повреждаются из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия (ям и выбоин), неубранного снега, падения сосулек с крыш и не спиленных вовремя гнилых деревьев. И даже в случае признания коммунальщиками и дорожниками своей вины в причинении вреда жизни, здоровью или имуществу, автовладельцы вынуждены самостоятельно нести бремя по взысканию с них причиненного вреда в судебном порядке.

— Подобные дела, дошедшие до суда, длятся месяцами, а то и годами, и зачастую выигрываются только при наличии дорогостоящего адвоката, — говорится в документе.

В связи с этим предлагается вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, возместить по ОСАГО, а трудности взыскания с органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса с пострадавшего, заключившего договор обязательного страхования, перенести на его страховую компанию.

Особо отмечается, что принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда.