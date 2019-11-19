Лариса Анисимова: Мы все выполнили в рамках законодательства

— Есть постановление правительства РФ №1133, определяющее условия и порядок торгов на транспортирование ТКО. Заказчиком этих услуг является регоператор. Во-первых, регоператор обязан провести конкурс на 51% объема перевозки ТКО. Во-вторых, он должен разбить территорию не менее чем на три лота — у нас их шесть. В-третьих, 15% от объема необходимо разделить на лоты, в которых могут принимать участие субъекты малого предпринимательства. У нас таких лотов пять. Мы выполнили все требования законодательства, — заявила, выступая на совещании под руководством вице-губернатора Сергея Семки, директор ООО «Экология–Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Лариса Анисимова.

Она также рекомендовала журналистам обратить внимание на соседние регионы и посмотреть, как формировались лоты на этих территориях. В Омской области, к примеру, сформировано всего три лота.

Отвечая на запрос редакции InfoPro54, Лариса Анисимова также сделала акцент на том, что цена на услуги по транспортированию на 2020 год снижена. Начальная (максимальная) цена договоров, заявленная на аукцион, ниже на 6% по отношению к заключенным договорам на этих же территориях в 2019 году. Она сформирована на основании полученных «Экологией–Новосибирск» коммерческих предложений.

Сергей Семка комментировать решение регоператора по разбивке лотов отказался. По его словам, «это может сделать ФАС РФ, если кто-то к ней обратится».

Как пояснила InfoPro54 юрист, представитель организаций-перевозчиков ТКО Вера Крупнова, несколько компаний уже подали заявление в ФАС России по крупному лоту (более 1,3 млрд рублей), а также в УФАС Новосибирской области — по более мелким лотам. Речь идет о таких компаниях, как ООО «Латранс», ООО «Эко–Лайн» и ООО «Линетт» (Входят в связанную группу компаний. — Ред.). Даты рассмотрения жалоб пока не назначены.

— Мы не согласны с кабальными условиями договоров. В них включены условия, что не могут быть предметом торгов. Например, обязанность перевозчика контролировать состояние мусорных баков, которые должен приобретать регоператор. Исходя из нашего опыта, почти все банки и контейнеры сейчас приобретаются перевозчиками. В условиях новых договоров нет информации: кто их будет покупать в 2020 году, — говорит юрист. — Кроме того, в приложении к конкурсной документации регоператор предлагает перевозчикам установить систему «ТКО сервис», разработанную компанией, также входящей в ГК «ВИС», чтобы контролировать движение мусоровозов. Но в документации есть условие: для работы навигационной системы над машиной должны быть 8 спутников — и все должны иметь хороший доступ связи к системе. Если спутников меньше, то отчет перевозчика могут не принять. Решение о том, вывезен объем ТКО или нет, отдается на откуп регоператору, так как мы на спутники повлиять не можем. К чему это может привести — мы видим в 2019 году.

Кроме того, она отметила, что в проекте договора, в приложении N9, прописано, что перевозчики должны подписывать акт сдачи ТКО на полигон.

— Но владельцами ТКО являются другие физлица и юрлица. По опыту 2019 году могу сказать, что некоторые нам подписывают акты, другие отказывают, так как у нас нет с ними прямого договора, и заставить мы их не можем. Это дает повод регоператору не подписывать акты выполненных транспортными организациями работ в полном объеме, — поясняет Вера Крупнова.

По ее словам, из-за задолженности регоператора по оплате за перевозку ТКО у транспортных компаний нет свободных средств для предоставления залогов и обращения за банковской гарантией для участия в новых торгах и исполнения контракта.

На совещании также прозвучал комментарий директора департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, анонсировавшего планы по индексации тарифа на утилизацию ТКО. Напомним, регоператор подал заявку на повышение тарифа на 30% — до 595 рублей за куб.

— Сейчас мы проводим анализ предоставленных регоператором документов. Сложность в том, что фактической отчетности работы «Экологии–Новосибирск» за 2019 год мы не видим, так как компания работает менее года. Однако вывоз ТКО является коммунальной услугой, то есть для индексации оплаты граждан за эту услугу установлены федеральные ограничения. Индекс повышения составляет 4,9%. Департамент при принятии решения, которое ориентировочно появится в середине декабря, будет руководствоваться этими федеральными ограничениями, — констатировал Асмодьяров.

Подводя итоги совещания, вице-губернатор Сергей Семка рекомендовал регоператору активизировать работу с юрлицами по подписанию соглашений на вывоз ТКО.

— На сегодняшний день заключены 9 тысяч говоров при базе в 30 тысяч компаний. Эту работу нужно усилить. Прошу подготовить проект обращения к Главному управлению МВД Новосибирской области о проведении совместных мероприятий и рейдов, — добавил чиновник.

Лариса Анисимова пояснила, что «Экология–Новосибирск» уже ведет работу по выявлению юрлиц, не подписавших договоры на утилизацию ТКО. Их списки и копии направленных уведомлений передаются в прокуратуру.

— С одной стороны, надеемся, что это подвигнет юрлиц к заключению договоров. С другой — мы видим, что уровень платежной дисциплины тех юрлиц, которые уже подписали договоры, находится на уровне 75% — это серьезный качественный сдвиг. Осталось вывести из тени юрлиц, находящихся в многоквартирных домах. Они пользуются услугой вывоза ТКО, а оплачивают ее жители, — говорит Анисимова.

По данным «Экологии–Новосибирск», сегодня вывоз мусора осуществляется из 602 населенных пунктов Новосибирской области и охватывает 94% жителей региона. Через весовой контроль проходит 93% отходов. В ближайшее время рассматривается возможность установки весов еще на двух полигонах. Общий сбор оплаты за утилизацию ТКО нарастающим итогом приближается к 72%. За 2,5 месяца регоператор направил более 700 претензий на 180 млн рублей. Задолженность УК, ТСЖ и ЖСК снизилась с 144 до 92 млн рублей. В суде находятся 57 исков на неплательщиков на общую сумму 68 млн рублей. Один из самых крупных — по ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» — 20 млн рублей. Кроме того, «Экология–Новосибирск» начала претензионную работу с физлицами, с теми, кто регистрирует на своей жилплощади большое количество граждан из ближнего зарубежья. Сейчас поданы 6 таких судебных исков и судебных приказов.

Министр ЖКХ области Денис Архипов добавил, что на 1 ноября 2019 года в регионе установлены 2215 контейнеров для раздельного сбора мусора (на начало года — 1729), а также 10,9 тысячи обычных контейнеров. Всего на территории области размещены 38 тысяч контейнеров, почти 25% из них приобретены в 2019 году. На рынке утилизации ТКО работают 727 единиц техники, из них 39 — новые автомобили, приобретенные в нынешнем году.

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