ВТБ первым запускает Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

«В любой ситуации мы стремимся сохранять высокий уровень обслуживания, поэтому рады первыми представить совместную программу с платежной системой «Мир» – Mir Pass, единственную альтернативу ушедшему из России Priority Pass. Это более 100 бизнес-залов в аэропортах и ж/д вокзалах, доступных нашим клиентам, и мы планируем расширять географию, в том числе за счет зарубежных направлений. Уверен, услуга будет интересна и востребована, особенно накануне новогодних праздников», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

«В сегодняшней ситуации одной из самых актуальных задач платежной системы «Мир» остается создание и развитие технологичных сервисов, востребованных как у банков, так и у держателей карт. Наше новое решение, которое сегодня предлагает своим клиентам один из крупнейших эмитентов карт «Мир», будет доступно владельцам Mir Supreme в удобном цифровом формате и позволит посещать бизнес-залы без предъявления карты», — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы «Мир».