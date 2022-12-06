Michelin не позволит российским ресторанам подтвердить статус в 2023 году

Отмеченным в прошлом году звездами Michelin заведениям разрешили об этом упоминать, но только «с указанием года и города», пишет РБК со ссылкой на представителя гида Michelin.

В 2021 году известный ресторанный путеводитель — «Красный гид» Michelin в первый раз был издан для России. В подборку гида Michelin «Москва 2022» вошли отобранные инспекторами 69 московских ресторанов, из которых девять были отмечены специальными наградами — звездами Michelin.

Уточняется, что семь столичных ресторанов получили одну звезду — Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и «Савва». Еще два ресторана отмечены сразу двумя звездами — Artest-Chef’s Table и Twins Garden.

В перспективе развития Michelin планировала расширить гастрономический гид по всей стране. Однако начало специальной военной операции в Украине внесло свои коррективы, и компания поменяла планы.

В настоящее время России нет в списке стран на сайте гида Michelin, где перечисляются удостоившиеся его награды и рекомендации заведения. Гид приостановил публикации, посвященные московским ресторанам в соцсетях, на веб-сайте и в приложении.

«Красный гид» Michelin — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на сегодняшний день. Гастрономический гид выпускается с 1900 года. В настоящее время он рекомендует более 16,7 тыс. ресторанов более чем в 30 странах мира — от бистро до ресторанов высокой кухни. Лучшие рестораны получают звезды Michelin — как правило, ими отмечают менее 3 тыс. ресторанов.

Ранее редакция сообщала, что вместо H&M в следующем году в России откроются магазины отечественных брендов.

Фото: pixabay.com — Burak The Weekender