ВТБ планирует увеличить рыночную долю брокерских услуг для физлиц до 25%

По результатам 2023 года, объем активов розничного брокера ВТБ стал выше на 86%, при этом общее число клиентов увеличилось практически на треть за тот же период и утроилось за последние три года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, на Стратегической неделе подчеркнул, что в планах банка следующие три года активно развивать брокерский бизнес и нарастить рыночную долю до 25%.
— Свыше 3,2 миллиона клиентов управляют активами на сумму около 1,4 триллиона рублей, — отметил он.
В минувшем году клиенты банка смогли заработать более 90 млрд. руб, из которых дивиденды составили 25,27 млрд руб.
Кроме того, клиенты интенсивен занимались торговлей на фондовых, срочных и валютных рынках. В частности, число сделок превысило 140 миллионов.
Фото: freepik.com — frimufilms
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