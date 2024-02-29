ВТБ планирует увеличить рыночную долю брокерских услуг для физлиц до 25%

По результатам 2023 года, объем активов розничного брокера ВТБ стал выше на 86%, при этом общее число клиентов увеличилось практически на треть за тот же период и утроилось за последние три года, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, на Стратегической неделе подчеркнул, что в планах банка следующие три года активно развивать брокерский бизнес и нарастить рыночную долю до 25%.

— Свыше 3,2 миллиона клиентов управляют активами на сумму около 1,4 триллиона рублей, — отметил он.

В минувшем году клиенты банка смогли заработать более 90 млрд. руб, из которых дивиденды составили 25,27 млрд руб.

Кроме того, клиенты интенсивен занимались торговлей на фондовых, срочных и валютных рынках. В частности, число сделок превысило 140 миллионов.