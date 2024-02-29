«Мы дали ей шанс»: сибирячка, выбросившая младенца на мусорку, сможет снова стать матерью

История молодой 22-летней жительницы Новосибирска Светланы Б., которая родила на съемной квартире здорового мальчика, а потом выбросила его на помойку, получила продолжение.

Известно, что на арест в суд девушку привезли из больницы. Там врачи провели необходимые процедуры после домашних родов, чтобы восстановить здоровье подозреваемой.

― Пациентку почистили, взяли анализы, никаких осложнений выявлено не было. Судя по всему, беременность протекала хорошо. После родов была угроза воспалений, но теперь все в порядке. Девушка при желании сможет снова забеременеть и стать матерью. Мы ей дали шанс, ― рассказал Infopro54 источник в больнице Новосибирской области.

В настоящее время Светлана находится в СИЗО. Ей грозит наказание за покушение на жизнь своего новорожденного ребенка.

Бабушка малыша собирает документы, чтобы взять мальчика под опеку после выписки из больницы. Но окончательное решение, кто будет растить и воспитывать этого ребенка, еще не принято.

Кроха по-прежнему находится в больнице под наблюдением врачей. Они отмечают, что мальчик здоров и уже готов переехать к новой семье.

― Изначально у малыша было переохлаждение, но повезло, что на морозе он находился совсем недолго. Плюс потеря крови из-за неправильно обрезанной пуповины. Но за несколько недель врачи восстановили его состояние, поводов для тревоги больше нет. Он окружен заботой, вниманием профессионалов, ― рассказали Infopro54 в областной больнице.

Готовность усыновить мальчика из мусорки подтвердили 300 новосибирских семей, которые стоят в очереди на ребенка. Многие из них уже долгие годы мечтают о детях, но не могут их родить. Обязательным условием для передачи младенца родителям-претендентам является прохождение специальной школы для усыновителей и опекунов, а также подходящие жилищные параметры и стабильный доход.

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