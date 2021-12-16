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ВТБ победил в двух номинациях ИТ-премии CIO Awards

  • 16/12/2021, 11:09
Активная трансформация ВТБ на цифровой основе отмечена экспертами и участниками рынка – банк стал победителем престижной ИТ-премии CIO Awards сразу в двух номинациях.

Новости компанийПредставители банка были отмечены в номинациях «Инновационный подход» и «Масштабность реализации».

Награды получили старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин (номинация «Инновационный подход») и вице-президент, руководитель департамента технологического развития розничного бизнеса Алексей Фетисов (номинация «Масштабность реализации»).

Жюри премии отметили как технологические достижения ВТБ в сфере применения и использования искусственного интеллекта (Геоплатформа, сервис подбора оптимального портфеля для розничных инвесторов на базе алгоритмов ИИ), так и создание высококачественных, масштабируемых и надежных продуктов и сервисов в ключевых цифровых розничных каналах (масштабное обновление ВТБ Онлайн, новый розничный кредитный конвейер).

«ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Одной из приоритетных целей трансформации является возможность предоставления 100% финансовых услуг онлайн.  Мы благодарны жюри за высокую оценку и продолжим работать над технологическим развитием банка для того, чтобы обеспечивать клиентам возможность использования лучших продуктов и сервисов», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Вадим Кулик.

Справочно: Конкурс CIO Awards проводился впервые. Его организовали петербургский клуб ИТ-директоров и журнал IT Manager. В жюри вошли 17 экспертов, как действующих ИТ-руководителей, так преподавателей и топ-менеджеров ИТ-компаний.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы новости бизнеса ВТБ банки


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