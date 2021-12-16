Новосибирские владельцы детских центров просят губернатора отменить запрет на их работу в праздники

Из-за введения новых коронавирусных ограничений в Новосибирской области власти запретили детским игровым центрам работать во время новогодних каникул. Представители детских игровых центров написали открытое письмо с просьбой отменить запрет на работу их заведений в новогодние каникулы, сообщает nsk.dk.ru. Под письмом уже десятки подписей.

Письмо написали представители восьми детских развлекательных новосибирских центров: Happy Land, «Играть ЛЕГКО», «Веселый Остров», «РИО kids», «Киндервиль», «ДеТочка», «Кидбург2, «Фанки таун».

Собственники уверены, что несправедливо закрывать только детские центры, тогда как аквапарк и театры в новогодние праздники будут работать. По их словам, новый запрет выглядит так, словно единственным источником распространения коронавируса в Новосибирской области являются детские развлекательные центры.

Также представители бизнеса делают в письме упор на то, что их заведения посещает гораздо меньше людей, чем любой городской автобус, а противоэпидемиологические правила в детских учреждениях строго соблюдаются. Игровые центры уже сейчас терпят большие убытки, что грозит их закрытием.

Напомним, в конце ноября открытое обращение к губернатору региона написали новосибирские рестораторы. В нем они попросили отменить QR-коды.