Четверо из десяти россиян против любых QR-кодов

Законопроект о введении QR-кодов в общественном транспорте пока отложили, однако в Новосибирской области Роспотребнадзор выступил с предложением ввести проверку QR-кодов в сфере бьюти-индустрии. Парикмахерские, салоны красоты, косметические и спа-салоны могут попасть под санкции.

38% новосибирцев против нововведения. Чаще всего жители города голосуют за проход по QR-кодам в самолеты, поезда и заведения общественного питания (32, 31% и 28% соответственно).

По данным аналитиков Superjob, 42% россиян против введения QR-кодов в каких бы то ни было заведениях и общественных местах. 36% респондентов одобряют введение QR-кодов для посетителей массовых мероприятий. 28% положительно восприняли идею ввода QR-кодов в самолетах, 26% — в поездах. Каждый четвертый — за введение подобных «электронных пропусков» в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23% россиян, 16% не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.

Противников QR-кодов больше всего среди не привитых от коронавируса россиян (70%). Им был также задан вопрос, ради посещения каких учреждений и мест они все же готовы изменить свою позицию.

Выяснилось, что введение QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий может подвигнуть вакцинироваться 5% антипрививочников. Еще столько же сделают прививку ради перелетов (5%). 3% готовы привиться из-за введения QR-кодов в поездах. По 2% респондентов сделают прививку ради возможности посещать заведения общественного питания и учреждения культуры, 1% — ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный от COVID-19 россиянин планирует сделать прививку в любом случае. Большинство же антипрививочников не хотят вакцинироваться от коронавируса в принципе.

Непривитые мужчины чаще женщин категорически отказываются от вакцинации, даже если решение о введении QR-кодов будет принято (70% против 55%). Женщины чаще затрудняются с принятием окончательного решения (26% против 11% среди мужчин).