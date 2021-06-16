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ВТБ победил в двух номинациях конкурса на лучшую банковскую программу для предпринимателей

  • 16/06/2021, 16:00
15 июня в Москве состоялся финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП – 2021», который шестой год проводит Торгово-промышленная палата РФ.

ВТБ победил в двух номинациях конкурса − «Выбор профессионалов» и «Оперативность и качество».

Новости компанийВ финал конкурса вышли 16 банков со специальными программами для развития малого и среднего предпринимательства. Все финалисты прошли оценку экспертным советом и контрольную закупку от предпринимателей по 19 критериям. В этом году акцент был сделан на возможности взаимодействия с банком в онлайн-режиме, бесплатных онлайн-сервисах и ведении онлайн-бухгалтерии, стоимости эквайринга и расчетно-кассового обслуживания, банковских гарантиях для обеспечения контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также на развитии СБП.

 «Стратегические приоритеты ВТБ – удобство клиентов во взаимодействии с банком на каждом этапе развития их бизнеса, а также цифровизация продуктов и сервисов. Высшей оценкой для нас служит доверие предпринимателей по всей России, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера. Подтверждение тому – рост клиентской базы, которая сегодня насчитывает свыше 700 тысяч активных клиентов, увеличившись с начала года на 10%. Мы рады, что в рамках конкурса Торгово-промышленной палаты РФ наши предложения признаны лучшими как независимой экспертной оценкой жюри конкурса, так и предпринимателями в ходе контрольной закупки по целому ряду актуальных для среднего и малого бизнеса критериев», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса продукты и сервисы на каждом этапе жизненного цикла　компании. Это помощь в выборе идеи для открытия своего дела, регистрация нового бизнеса и открытие счета, широкая линейка транзакционных продуктов, кредитные и документарные продукты для решения задач разного масштаба, дополнительные цифровые решения для ведения бухгалтерии и налоговой отчетности, сервисы в рамках экосистемы ВЭД и другие. В 2021 году ВТБ также запустил программу лояльности «Бизнес-лига ВТБ», основанную на сервисных бонусах для участников.

 Справка

Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» проводится ТПП РФ при поддержке Банка России и Минэкономразвития России, а также государственной корпорации «ВЭБ.РФ», АО «Корпорация «МСП», Ассоциации банков России, Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. Он нацелен на развитие рынка качественных банковских услуг и продуктов, предоставляет возможность банкам заявить о своих программах для малого и среднего бизнеса, а предпринимательскому сообществу – оценить их доступность и выбрать надежного партнера для своего бизнеса.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ВТБ банки


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