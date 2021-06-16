Заместителю начальника СТУ присвоено звание генерал-майора таможенной службы

Дмитрий Анатольевич Колыханов родился в 1977 году. Имеет два высших образования: в 1998 году окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности государственное и муниципальное управление, в 2004 году – Томский государственный университет по специальности юриспруденция.

В разное время он занимал должности заместителя начальника Новосибирского западного поста Новосибирской таможни, заместителя начальника службы организации таможенного контроля – начальника отдела координации и применения системы управления рисками СТУ, начальника отдела таможенных складов, временного ввоза и специальных таможенных режимов Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России, первого заместителя начальника Алтайской таможни, руководил Кемеровской таможней.