ВТБ поддерживает инициативу расширить условия выдачи семейной ипотеки

«Для ВТБ основным приоритетом работы всегда была возможность обеспечивать гражданам доступные ставки, чтобы решить свой жилищный вопрос. В России рынок индивидуального строительства пока занимает небольшую долю рынка, но является потенциально перспективным, поэтому, на наш взгляд, господдержка поддержит как граждан, так и строительный сектор. Такой шаг ведет к унификации клиентских сегментов и объединяет их в одну программу, что упростит процесс оформления ипотеки для населения», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ (ПАО). ВТБ считает решение о расширении условий программы своевременным, так как оно поможет сделать доступной низкую ставку именно для семей, готовых самостоятельно построить дом. «Во многих случаях это будет гораздо выгоднее покупки готового объекта и позволит не увеличивать финансовую нагрузку семьи. Особенно актуальной для родителей с детьми будет предлагаемая государством льготная ставка в рамках программы – благодаря ей граждане смогут получить кредитные средства для возведения дома, что само по себе станет важным драйвером для роста жилищного строительства в целом по стране», – подчеркнул Михаил Сероштан.

В рамках программы семейной ипотеки ВТБ выдал по ней более 32 тысяч кредитов почти на 94 млрд рублей. В первом квартале 2021 года было выдано 2,4 тысячи кредитов более чем на 8 млрд рублей. До 2023 г. банк планирует увеличить выдачу ипотеки в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тысяч кредитов на 130 млрд рублей.

Ранее ВТБ выступил с инициативой объединить многочисленные федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с четким набором критериев и сегментацией по клиентам. Логичным шагом стала бы их унификация в единую долгосрочную программу с фокусом на строительный рынок и поддержкой регионов с недостаточным объемом возводимого жилья. Новый инструмент должен повысить доступность ипотеки для населения и сделать срок ее действия более прогнозируемым для граждан и строительного сектора.