20 километров «Чуйского тракта» в Новосибирской области расширят до четырех полос

— В ближайшее время мы будем заниматься работами по расширению Р-256 «Чуйского тракта» на территории Новосибирской области до 4 полос, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Дмитрий Батурин.

Он напомнил, что в последнее время основной упор при развитии этого направления был сделан на строительство Восточного обхода, в том числе объезда таких крупных населенных пунктов, как Новосибирск, Бердск и Искитим.

— Мы решали проблему сброса транзитного транспорта с основного Северного обхода, с территориальной дороги на Ленинск-Кузнецкий: вывода транзита на «Чуйский тракт» и далее планировали продолжать работы по реконструкции данных участков, — напомнил Батурин. — С того времени общая концепция у нас несколько изменилась.

В частности, он отметил, что сейчас законодательство позволяет выполнять работы по увеличению полос движения в рамках капремонтов. В связи с этим в ближайшее время ТУАД планирует заключить госконтракт на разработку проектно-сметной документации первого участка — с 52 до 72 км «Чуйского тракта» в районе Искитима.

— Мы будем продолжать выполнение данных видов работ по увеличению количества полос для движения в сторону границы с Алтайским краем, — добавил он.

Напомним, «Чуйский тракт» пользуется большой популярностью у жителей области и соседних регионов, которые выезжают на отдых в Алтайский край. Упрдор «Алтай» на днях объявил торги выбору подрядчика на капремонт нескольких участков «Чуйского тракта» общей стоимостью 1,7 млрд руб.