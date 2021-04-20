«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

— По Восточному обходу ФАС Москвы на минувшей неделе, в четверг, рассмотрело жалобу второго участника торгов — московской компании ОАО «Хотьковский автомост». По мнению ФАС, «Сибуправтодор» не допустил нарушения законодательства в определении победителя. ФАС подтвердил наше решение, и мы надеемся, что сегодня до конца дня подтверждение будет документально оформлено, а ФАС разместит на своем сайте такое решение, — сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника Федерального управления автодорог «Сибирь» («Сибуправтодор») Дмитрий Батурин.

Если решение будет размещено на сайте ведомства, то «Сибуправтодор» планирует уже завтра заключить госконтракт с победителем — АО «Новосибирскавтодор», а в ближайшее время — продолжить работу на объекте.

Напомним, в начале марта были подведены итоги тендера по выбору подрядчика для продолжения строительства Восточного обхода. Всего были поданы две заявки. «Новосибирскавтодор» предложил выполнить работы за 3,7 млрд рублей — на 245 тысяч рублей меньше, чем начальная цена. «Хотьковский автомост» — за 3,5 млрд рублей. Конкурсная комиссия выбрала местного подрядчика, который набрал большее количество баллов в рейтинге — 96,68. У второго претендента — 80,59. Через неделю московская компания подала жалобу в ФАС, чтобы опротестовать результаты торгов. В жалобе отмечается, что заказчиком неправомерно установлен порядок оценки заявок для показателя «общее количество исполненных контрактов» — применен стоимостный критерий, а не максимальное количественное значение, что нарушает положения закона о контрактной системе. В результате это не позволяет выявить лучшие условия исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса. Конкурент также обращал внимание ФАС на сообщения в СМИ о том, что один из директоров «Новосибирскавтодора» был якобы привлечен к уголовной ответственности. Компания попросила ФАС провести проверку: соответствует ли «Новосибирскавтодор» критериям, которые предъявляются к участникам закупки в рамках законодательства о контрактной системе.