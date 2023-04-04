ВТБ подключил корпоративные карты для крупного бизнеса к Mir Pay

Для этого клиенту достаточно установить приложение Mir Pay и добавить в него карту (отсканировать её или ввести данные вручную).

Mir Pay – мобильное приложение от платёжной системы «Мир» для оплаты смартфоном с операционной системой Android. Технология позволяет быстро и безопасно совершать платежи во всех устройствах, поддерживающих бесконтактные операции. Данные не хранятся в смартфоне, поэтому их невозможно использовать третьим лицам, даже в случае утери устройства. Любой платеж подтверждается введением ПИН-кода, либо биометрическими данными.

Использовать Mir Pay можно в банкоматах и терминалах, которые поддерживают бесконтактные платежи, а также в онлайн-магазинах, поддерживающих функцию «Оплатить Mir Pay». При этом данные карты и счета надежно защищены.

«Мы стараемся перевести большинство наших продуктов в цифровой формат, чтобы сделать их использование максимально комфортным для клиентов. Технология токенизации позволяет совершать операции, просто приложив смартфон к терминалу оплаты или банкомату. При этом Mir Pay – полностью отечественная разработка, которая в полной мере является альтернативой иностранным сервисам бесконтактной оплаты. Теперь удобный платежный сервис доступен и для держателей корпоративных карт ВТБ», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

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