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Губернатор Алтайского края подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения

  • 04/04/2023, 16:20
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Подписано соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино
Задача – привлечь к нам для съемок крупные кинокомпании.

Алтайский край подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом сообщил алтайский губернатор Виктор Томенко в своем Телеграмм-канале.

— Задача — привлечь к нам для съемок крупные кинокомпании. Считаю, это будет отлично работать и на продвижение Алтайского края, и с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций,— пояснил господин Томенко.

Губернатор напомнил, что регион не раз предоставлял кинокомпаниям съемочные площадки, на которых, в частности, снимались фильмы «Белый клык», «Печки-лавочки», «Ермак» и др.

По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, она объединяет крупнейшие российские кинокомпании. Члены ассоциации производят более 60% всего отечественного аудиовизуального контента: сериалы, полнометражные, документальные и анимационные фильмы.

В декабре 2022 года правительство Алтайского края создало региональную кинокомиссию «в целях развития и популяризации региональной киноиндустрии, создания условий для производства и распространения фильмов в Алтайском крае». Она занимается сбором, обработкой и анализом информации о потенциальных съемочных площадках, местных актерах, местах размещения участников кинопроизводства и т. д.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Республике Алтай планируют создать кинокластер.

Фото с страницы в Виктора Томенко в Телеграмм-канале

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Рубрики : Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Алтайский край

Теги : кинокомиссия Ассоциацией продюсеров кино Агентством стратегических инициатив


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