Миграционный поток россиян, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два

По данным консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, большее количество людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться обратно в страну: 62% респондентов, передает агентство РИА Новости.

— Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране, — уточнила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.

Кроме того, среди тех, кто работает в России, примерно 40% выразили готовность переехать в другой регион страны, чтобы таким образом увеличить финансовую компенсацию. Так, в Москву готов переехать каждый второй респондент, на второй строчке — Санкт-Петербург, а на третьем месте оказался Южный федеральный округ.

При этом количество соискателей, которые ради новых карьерных возможностей готовы покинуть страну снова выросло, на этот раз до 58% (против 47% в 2020 году), и лишь 6% заняты активным поиском таких возможностей.

— Традиционно, предпочтительными странами для переезда в России и в мире в этом году стали США и Канада. При этом, вопреки распространенному мнению, ОАЭ не вошли топ-10 направлений для возможного переезда, — говорится в исследовании.

Ранее редакция сообщала, что работодатели отказываются от дистанционки.

Фото: freepik.com