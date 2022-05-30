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ВТБ подключился к СБПэй

  • 30/05/2022, 17:17
ВТБ одним из первых среди лидеров банковского рынка обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и интернете с помощью Системы быстрых платежей, используя приложение СБПэй.

По данным банка, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ.

Новости бизнесаСистема быстрых платежей отличается от стандартных тем, что не использует данные банковской карты. Платёж происходит напрямую со счета клиента. Совершать покупки через СБП можно в тех торговых точках и интернет-магазинах, которые поддерживают СБП С2В-платежи, сегодня их число превышает 243 тысячи. В приложение СБПэй можно добавить несколько счетов разных банков. Для оплаты покупки клиенту необходимо войти в приложение СБПэй, отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно.

Подключить счёт в приложении СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами. Первый – в мобильном приложении СБПэй, где пользователям устройств на платформе iOS или Android необходимо будет ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. Он подойдет клиентам, у которых не установлено банковское приложение. Второй – с использованием ВТБ Онлайн. Для того, чтобы подключиться к СБПэй через ВТБ Онлайн, необходимо в СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Этот способ доступен для пользователей устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше).

«Платежи в торговых точках через СБП с использованием QR-кодов и ссылок становятся все более популярной альтернативой обычным покупкам по карте. За оплату таким образом пользователи получают скидку, потому что у продавцов более низкие, чем при карточном эквайринге, комиссии. В ВТБ приложение доступно более чем для 16 млн пользователей. Нам важно, чтобы они могли выбирать для себя наиболее комфортные способы платежей, поэтому мы обеспечили их новым сервисом. Считаем, что уже к концу этого года на российском рынке он заменит порядка 10% карточных платежей», – отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ (ПАО) Руслан Новиков.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В начале мая 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП.

Справочно:

СБПэй – мобильное приложение от НСПК для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и интернете c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте, платежная ссылка). В сервисе реализованы современные стандарты безопасности. Приложение СБПэй бесплатно для пользователей и доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы СБП ВТБ


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