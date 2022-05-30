Производители кисломолочной продукции обеспокоены возможным дефицитом закваски на фоне санкций

Отечественные производители кисломолочки заявили о сложностях при поставке закваски, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на участников рынка. Речь идет о том, что большая ее часть поставляется из-за рубежа. Около 80% закваски, необходимой для изготовления творога, сметаны, йогуртов и прочего, везли из Дании, Италии, Болгарии. Однако многочисленные антироссийские санкции привели к тому, что логистика нарушилась и контрагенты отказываются от поставок. Поэтому запасов сырья хватит максиму на полгода, отметили участники рынка.

Эксперты сошлись во мнении, что доля отечественных производителей на внутреннем рынке закваски составляет всего 12%. При этом кефирная закваска находится в необходимых объемах. Однако других видов в России практически нет.

Производители просят предоставить дополнительную господдержку для перевода предприятий на отечественное оборудование и сырье. Аналитики посчитали, что необходимы годы и огромные инвестиции, чтобы перейти на отечественное оборудование и сырье. По их подсчетам, в среднем на запуск биофабрики потребуется 1 млрд евро.

В Минсельхозе отметили, что российские предприятия в достаточной степени имеют необходимые сырье и компоненты, за счет включения альтернативных поставщиков и маршрутов.