Рекламодателям

Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

  • 30/05/2022, 16:58
Автор:
новости Новосибирска
Кроме того, на рынке все более устойчивым становится тренд на цифровизацию и онлайн-займы.

— Временно, до 30 июня, учитывая текущую ситуацию на рынке, для ломбардов, как и для других финансовых организаций, сняты ограничения по полной стоимости кредита (ПСК). Это означает, что они могут устанавливать стоимость займов самостоятельно. Банк России при мониторинге работы ломбардов сравнил средние ставки в первом квартале 2022 года и сейчас —  существенного изменения в ставках не произошло. Они если и изменились, то не на порядок: колеблются в нормальных диапазонах, — сообщил в ходе вебинара со СМИ начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Константин Лысенко.

При этом, по его словам, ломбарды сейчас более требовательно относятся к оценке заемщика и стали чаще отказывать. Ломбарды больше заинтересованы в возврате займов, а не в продаже залогов, так как оценивают сложности, с которыми могут при этом столкнуться.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за 2021 год количество ломбардов на рынке Сибирского федерального округа сократилось на 34% — до 448. Больше всего ломбардов в Алтайском крае — 74, в Красноярске — 73 и в Новосибирской области — 64.

В общей сложности за минувший год игроки этого сегмента рынка микрофинансирования выдали 2,7 млн займов (-7% по сравнению с 2020 годом) на 18,1 млрд рублей (+12%). Средняя величина займа составляет 8600 рублей, а средний срок займа — 30 дней, то есть фактически речь идет о займах до зарплаты. Средняя ставка по таким займам — 0,4-0,5% в день.

— Рынок ломбардов, вопреки сложившемуся мнению, вполне нормальный сегмент финансового рынка, не теневой. Большинство людей приходят и забирают вещи, которые они отдают в залог. Это быстрый способ получить займы на короткий срок, — заключает Константин Лысенко. —  Большая часть заемщиков — постоянные клиенты (72%), которым проще взять заем до зарплаты в ломбарде, где требуется только паспорт, чем в банке, где больше пакет запрашиваемых документов и дольше срок рассмотрения заявки. Да и небольшие суммы — это не совсем банковский продукт.

Анализируя тренды на рынке ломбардов, эксперты Сибирского ГУ Банка России отмечают, что он все больше уходит в диджитализацию. В результате появляются совершенно новые вариации этого бизнеса:

— Онлайнер. К этой категории в основном относятся крупные ломбарды, у которых есть сайт и мобильное приложение. Они проводят предварительную онлайн-оценку имущества, выстраивают дистанционные каналы оплаты, а данные клиента аккумулируются в его личном кабинете.

— Вендинговый ломбард. Это роботизированный ломбард без участия сотрудников, который распознает пробу, вес и качество золота, проводит оценку имущества, идентификацию клиента. Залоговый билет выдается заемщику в электронном виде, а деньги перечисляются на счет.

Участник экосистемы. Этот вид ломбарда интегрирован в крупную бизнес-экосистему. Он формирует профиль заемщика исходя из его активности в различных сервисах, предоставляет замкнутый спектр финансовых услуг.

— Переход в цифровые каналы позволяет снижать расходы, а также соответствовать ожиданиям молодых клиентов, — отмечают в Сибирском ГУ Банка России. — Для удержания постоянных надежных клиентов также внедряют программы лояльности.

Большинство сделок по реализации невостребованного имущества покрывает всю сумму задолженности (47% ломбардов) либо превышает ее (18% ломбардов).

Отметим, что в прошлом году административная ответственность для нелегальных кредиторов, в том числе под вывесками ломбардов, увеличена (штрафы до 2 млн рублей), а также введена уголовная ответственность — лишение свободы до 3 лет. На сайте Банка России в списках компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке находятся более 570 лжеломбардов, 102 из них зарегистрированы в регионах Сибири, 62 имеют в названии слово «автоломбард».

 

Ранее редакция сообщала, что в России выросло число «черных» кредиторов. 

Фото pixabay — MasterTux

358

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ломбард кредит бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

Участники рынка прогнозируют, что в этом сезоне ситуация вряд ли изменится, и корректируют планы работы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

Для поддержки и восстановления территории.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мэрии предъявили неисполнение моратория по демонтажу

Предприниматели заявляют о фактах безосновательного демонтажа торговых объектов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский бизнес привлекут к созданию сувениров

И работе креативных кластеров по подготовке новогодней столицы России.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Новосибирский суд вернул в прокуратуру дело 146 обманутых дольщиков

30/05/2022, 15:53

Маловодье серьезно затруднило навигацию на Оби

30/05/2022, 15:05

За Новосибирской областью закрепили муниципалитет в Луганской народной республике

30/05/2022, 11:10

Новосибирская шоколадная фабрика сократила производство продукции на 11%

29/05/2022, 11:15
Популярное

Производители кисломолочной продукции обеспокоены возможным дефицитом закваски на фоне санкций

30/05/2022, 17:56

Чем чревато промедление в уничтожении борщевика

30/05/2022, 14:40

Как часто можно есть крабовые палочки

30/05/2022, 13:19

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ подключился к СБПэй

30/05/2022, 17:17

Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежей

30/05/2022, 15:02

Бери от банка всё: приумножай свои накопления и получай доход

27/05/2022, 17:53
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска