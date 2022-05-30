Ломбарды стали тщательней проверять клиентов и чаще им отказывать

— Временно, до 30 июня, учитывая текущую ситуацию на рынке, для ломбардов, как и для других финансовых организаций, сняты ограничения по полной стоимости кредита (ПСК). Это означает, что они могут устанавливать стоимость займов самостоятельно. Банк России при мониторинге работы ломбардов сравнил средние ставки в первом квартале 2022 года и сейчас — существенного изменения в ставках не произошло. Они если и изменились, то не на порядок: колеблются в нормальных диапазонах, — сообщил в ходе вебинара со СМИ начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Сибирского ГУ Банка России Константин Лысенко.

При этом, по его словам, ломбарды сейчас более требовательно относятся к оценке заемщика и стали чаще отказывать. Ломбарды больше заинтересованы в возврате займов, а не в продаже залогов, так как оценивают сложности, с которыми могут при этом столкнуться.

По данным Сибирского ГУ Банка России, за 2021 год количество ломбардов на рынке Сибирского федерального округа сократилось на 34% — до 448. Больше всего ломбардов в Алтайском крае — 74, в Красноярске — 73 и в Новосибирской области — 64.

В общей сложности за минувший год игроки этого сегмента рынка микрофинансирования выдали 2,7 млн займов (-7% по сравнению с 2020 годом) на 18,1 млрд рублей (+12%). Средняя величина займа составляет 8600 рублей, а средний срок займа — 30 дней, то есть фактически речь идет о займах до зарплаты. Средняя ставка по таким займам — 0,4-0,5% в день.

— Рынок ломбардов, вопреки сложившемуся мнению, вполне нормальный сегмент финансового рынка, не теневой. Большинство людей приходят и забирают вещи, которые они отдают в залог. Это быстрый способ получить займы на короткий срок, — заключает Константин Лысенко. — Большая часть заемщиков — постоянные клиенты (72%), которым проще взять заем до зарплаты в ломбарде, где требуется только паспорт, чем в банке, где больше пакет запрашиваемых документов и дольше срок рассмотрения заявки. Да и небольшие суммы — это не совсем банковский продукт.

Анализируя тренды на рынке ломбардов, эксперты Сибирского ГУ Банка России отмечают, что он все больше уходит в диджитализацию. В результате появляются совершенно новые вариации этого бизнеса:

— Онлайнер. К этой категории в основном относятся крупные ломбарды, у которых есть сайт и мобильное приложение. Они проводят предварительную онлайн-оценку имущества, выстраивают дистанционные каналы оплаты, а данные клиента аккумулируются в его личном кабинете.

— Вендинговый ломбард. Это роботизированный ломбард без участия сотрудников, который распознает пробу, вес и качество золота, проводит оценку имущества, идентификацию клиента. Залоговый билет выдается заемщику в электронном виде, а деньги перечисляются на счет.

— Участник экосистемы. Этот вид ломбарда интегрирован в крупную бизнес-экосистему. Он формирует профиль заемщика исходя из его активности в различных сервисах, предоставляет замкнутый спектр финансовых услуг.

— Переход в цифровые каналы позволяет снижать расходы, а также соответствовать ожиданиям молодых клиентов, — отмечают в Сибирском ГУ Банка России. — Для удержания постоянных надежных клиентов также внедряют программы лояльности.

Большинство сделок по реализации невостребованного имущества покрывает всю сумму задолженности (47% ломбардов) либо превышает ее (18% ломбардов).

Отметим, что в прошлом году административная ответственность для нелегальных кредиторов, в том числе под вывесками ломбардов, увеличена (штрафы до 2 млн рублей), а также введена уголовная ответственность — лишение свободы до 3 лет. На сайте Банка России в списках компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке находятся более 570 лжеломбардов, 102 из них зарегистрированы в регионах Сибири, 62 имеют в названии слово «автоломбард».

Ранее редакция сообщала, что в России выросло число «черных» кредиторов.