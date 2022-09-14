ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

Наиболее активно страховки онлайн приобретали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – на них в августе пришлась треть всех полисов ОСАГО.
Реже всего страхование автогражданской ответственности оформляли молодые люди и девушки в возрасте 25 лет, а также женщины старше 55 лет: в совокупности эти категории купили всего 3% полисов. В среднем, по статистике ВТБ, мужчины приобретают автостраховку онлайн в 4 раза чаще.
«В этом году мы видим, что с учетом роста стоимости комплектующих растет и средняя стоимость полиса. Расширение ценового коридора позволит страховым компаниям более взвешенно подходить к ценообразованию. Мы надеемся, что повысится доступность полисов ОСАГО в ряде регионов и это приведет к снижению числа автовладельцев без страховки», — комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.
Фото: pixabay.com — ElisaRiva
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