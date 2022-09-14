ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

Наиболее активно страховки онлайн приобретали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – на них в августе пришлась треть всех полисов ОСАГО.

Реже всего страхование автогражданской ответственности оформляли молодые люди и девушки в возрасте 25 лет, а также женщины старше 55 лет: в совокупности эти категории купили всего 3% полисов. В среднем, по статистике ВТБ, мужчины приобретают автостраховку онлайн в 4 раза чаще.