Главу одного из районов Томска перевели под домашний арест

Главе Ленинского района Светлане Садковской изменили меру пресечения. Ее перевели из СИЗО под домашний арест, сообщила пресс-службы судейского сообщества Томской области.

— Постановлением Ленинского райсуда Томска от 12 сентября мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Садковской изменена на домашний арест, срок которого установлен до 14 декабря 2022, — поясняют в пресс-службе судейского сообщества Томской области.

Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

По данным полиции, глава района с марта по июнь 2022 года оказывала давление на членов совета жилого многоквартирного дома в Томске, желающих сменить управляющую компанию. Садковская, по версии следствия, давала указания подчиненным инициировать незаконные проверки в отношении членов совета жилого дома. Все это глава района делала с целью личной корыстной заинтересованности и получения от директора УК товарно-материальных ценностей и определенных услуг.

Ранее сообщалось, что в администрации Ленинского района проводились процессуальные мероприятия. Также отмечалось, что временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Андрей Дорош.

Согласно данным открытых источников, Светлана Садковская с 6 ноября 2018 года была исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района Томска, с 19 апреля 2019 года являлась главой.

Ранее редакция сообщала, что главу одного из районов Республики Алтай будут судить за злоупотребление должностными полномочиями.