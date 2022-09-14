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Стелу с площади Калинина могут переселить на территорию госпиталя

  • 14/09/2022, 14:50
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демонтаж стелы
Судьбой памятника уже заинтересовалась прокуратура.

Мэрии Новосибирска вынесено представление областной прокуратуры относительно ненадлежащего содержания памятного символа — стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мэрия не принимала надлежащие меры по учету и сохранности объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, в реестре муниципального имущества она не числится, сообщают в прокуратуре. Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии должным образом не ведется. По факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы прокуратурой 06.09.2022 мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

демонтаж стелы

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Напомним, что стела была демонтирована с места своей постоянной дислокации возле площади Калинина в середине августа. Сейчас она находится на реставрации, после которой, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, может «сменить прописку».

Есть обращение совета ветеранов Заельцовского района, которые провели пленум (на фото) на эту тему, говорит мэр. Они обсуждали площадки, на которых стела, с их точки зрения, выглядела бы более выигрышно. В частности, предлагается установить ее на площадке госпиталя №2 в этом же Заельцовском районе. Думаю, что надо внимательно относиться к просьбам ветеранов. Стела будет восстановлена. Если кто-то погорячился — выловим, накажем. Важно, чтобы все памятные места, посвященные ветеранам, Великой Отечественной войне, происходящим уже событиям на Украине, смотрелись зрелищно, выигрышно.

Официальная причина переноса объекта — благоустройство территории, прилегающей к площади Калинина, в центре которой будет установлена еще одна памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести».

Вчера я был на заводе, где изготавливаются элементы этой конструкции, рассказывает Анатолий Локоть. Проводили совещание, чтобы обратить внимание на точность выполнения чертежей, поскольку придется стыковать разные узлы, изготовленные на разных заводах, в разных городах, и на сроки выполнения, мы их не можем сорвать.

По информации мэрии Новосибирска, торжественное открытие стелы запланировано на 3 ноября.

 

Ранее редакция сообщала о скандалах вокруг других памятных объектов на территории города.

 

Фото администрации Центрального округа Новосибирска

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Рубрики : Власть История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : история Демонтаж стелы город


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