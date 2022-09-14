Стелу с площади Калинина могут переселить на территорию госпиталя

Мэрии Новосибирска вынесено представление областной прокуратуры относительно ненадлежащего содержания памятного символа — стелы, установленной в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Мэрия не принимала надлежащие меры по учету и сохранности объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, в реестре муниципального имущества она не числится, — сообщают в прокуратуре. — Реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества в мэрии должным образом не ведется. По факту бездействия должностных лиц по учету и содержанию стелы прокуратурой 06.09.2022 мэру города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

— Есть обращение совета ветеранов Заельцовского района, которые провели пленум (на фото) на эту тему, — говорит мэр. — Они обсуждали площадки, на которых стела, с их точки зрения, выглядела бы более выигрышно. В частности, предлагается установить ее на площадке госпиталя №2 в этом же Заельцовском районе. Думаю, что надо внимательно относиться к просьбам ветеранов. Стела будет восстановлена. Если кто-то погорячился — выловим, накажем. Важно, чтобы все памятные места, посвященные ветеранам, Великой Отечественной войне, происходящим уже событиям на Украине, смотрелись зрелищно, выигрышно.

Напомним, что стела была демонтирована с места своей постоянной дислокации возле площади Калинина в середине августа. Сейчас она находится на реставрации, после которой, по словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, может «сменить прописку».

Официальная причина переноса объекта — благоустройство территории, прилегающей к площади Калинина, в центре которой будет установлена еще одна памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести».

— Вчера я был на заводе, где изготавливаются элементы этой конструкции, — рассказывает Анатолий Локоть. — Проводили совещание, чтобы обратить внимание на точность выполнения чертежей, поскольку придется стыковать разные узлы, изготовленные на разных заводах, в разных городах, и на сроки выполнения, мы их не можем сорвать.

По информации мэрии Новосибирска, торжественное открытие стелы запланировано на 3 ноября.

Ранее редакция сообщала о скандалах вокруг других памятных объектов на территории города.