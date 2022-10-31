Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новозеландские власти ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное на пресс-конференции по итогам заседания правительства, главой МИД Нанаии Махута.

Рестрикции на этот раз коснулись «руководителей и акционеров компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также членов военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Что касается СМИ, министр отметила базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Тем, кто угодил под санкции теперь запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Активы данных лиц заморожены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Украине. В ответ Запад приступил к поэтапному введению многочисленных санкций и регулярно поставляет оружие и военную технику Киеву. По словам российского президента, санкции нанесли ощутимый удар по всей мировой экономике.