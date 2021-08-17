ВТБ получил четыре награды международной премии Visa Global Service Quality Awards 2020

Банк удостоился четырех наград международной премии Visa «Качество предоставляемых сервисов», врученных по итогам деятельности за 2020 год. Эксперты платежной системы отметили высокие темпы распространения инновационных платежных технологий, которые достигаются банком без ущерба безопасности транзакций.

Премия вручена в региональных номинациях «Внедрение новых способов платежей» по токенизации и бесконтактным платежам, а также в части максимально высокого уровня одобренных авторизаций по национальным и международным операциям без присутствия карты. Лидерство ВТБ в этих категориях уже несколько лет подтверждается специалистами Visa. В прошлом году возможность бесконтактной оплаты и проведения операций без физического присутствия клиента приобрела особую актуальность, так как стала одним из важных инструментов в пандемию, позволила обезопасить здоровье клиентов и за счет этого улучшить качество их жизни в новых глобальных условиях.

«Мы стремимся предоставлять 100% финансовых услуг онлайн и обеспечить одинаково высокое качество сервисов в любом канале в удобное время. Более того, средства наших клиентов должны быть самыми защищёнными. В части токенизации платежей мы реализовали ряд проектов и инициатив в этом направлении и, несмотря на то, что 2020 год оказался одним из самых непредсказуемых периодов, нам удалось сохранить традиционно высокие стандарты обслуживания. Приятно, что коллеги из Visa видят наши усилия и по достоинству их оценивают», — комментирует Анжелика Сезина, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса – старший вице-президент. «ВТБ создает продукты и услуги, которые учитывают основные финансовые потребности клиентов. Мы обеспечиваем стабильно функционирующий сервис по бесконтактной оплате, и наше лидерство в этой области уже несколько лет подряд подтверждают международные эксперты Visa. В рамках стратегии мы активно развиваем цифровые сервисы и инновационные платежные технологии. Считаем, что именно такой формат обслуживания позволит повысить удобство использования финансовых инструментов. К 2022 году мы поставили себе цель сделать для клиентов доступными онлайн 100% розничных продуктов и обеспечить более 50% продаж в дистанционных каналах», — отмечает Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ (ПАО).

Справка

Премия Visa Global Service Quality Performance Award была учреждена в 1992 году и присуждается финансовым учреждениям и процессинговым компании по всему миру за высокое качество услуг, предоставляемых держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям. Награды ежегодно удостаиваются лучшие банки-эмитенты пластиковых карт и процессинговые компании по результатам эффективности работы за год. Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.