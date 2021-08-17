Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

Как сообщил губернатор Андрей Травников, принцип построения архитектуры и деловой программы форума не изменился: около 80 мероприятий программы по-прежнему «упакованы» в семь треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и “мегасайенс”», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки».

При организации выставки «Технопрома» был сделан акцент не на стендах отдельных разработчиков и компаний, а на возможностях для коммуникаций участников и гостей форума.

— По результатам форума должен появиться список конкретных научно-технологических проектов, готовых к реализации, — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На форуме обсудят механизмы кооперации научного и технологического сектора для обеспечения климатически нейтральной экономики. Запланированы открытие карбонового полигона и карбоновой фермы секвестрации углерода на базе НГУ и старт строительства «Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – это якорный проект масштабной региональной программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Минобрнауки России направило запросы в регионы о включении в программу форума дополнительных мероприятий. Информация поступила из 26 субъектов, 12 из них выступили с инициативой проведения новых активностей. Например, несколько регионов предложили более детально обсудить в рамках «Технопрома» перспективы развития инновационных научно-технологических центров и обменяться опытом создания таких центров.

Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдет 25-27 августа в Новосибирске.

Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Миссия «Технопрома-2021» – актуализация научно-технологической повестки страны и региона, целью проведения является содействие технологическому лидерству России. Ключевые задачи форума – выработка стратегических решений по повышению конкурентоспособности российской науки и промышленности в соответствии с приоритетами стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.