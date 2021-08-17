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IT-школу для детей запустили в Новосибирске

  • 17/08/2021, 11:49
ТРЦ «Галерея Новосибирск» совместно с образовательным порталом GeekBrains организовали IT-школу для детей, которым интересно программирование, разработка игр и приложений, веб-дизайн и другие направления.

Новости компанийУроки от одной из ведущих российских компаний онлайн-образования GeekBrains доступны для всех желающих бесплатно до 12 сентября 2021 года. Лекции и практические занятия проходят в онлайн-формате дважды в неделю. Дети от 7 до 17 лет смогут пройти профориентацию в IT-профессиях, изучить основы компьютерной анимации и создать свою игру на Scratch. Уроки проводят с выполнением заданий и обратной связью от преподавателей.

Такой формат обучения даст возможность детям попробовать себя в разных направлениях и выбрать то, в котором захочется развиваться. В этом помогут крутые преподаватели школы – профессионалы-практики, которые сами занимаются анимацией и делают игры.

ТРЦ «Галерея Новосибирск» дарит свои маленьким посетителям возможность бесплатно попробовать свои силы в том, что в будущем может стать высокооплачиваемой профессией.

Записаться на бесплатные уроки можно в чат-боте, на стойке информации или в социальных сетях ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Для тех, кто определился в какой IT-специальности он хочет развиваться, будут разыгрываться полноценные обучающие курсы на платформе GeekSchool. Для участия в розыгрыше необходимо:

  • совершить покупку в магазинах ТРЦ «Галерея Новосибирск» на сумму от 2 000 рублей;
  • зарегистрировать чек на стойке информации или в telegram-боте;
  • получить код участника акции.

Кроме этого, все участники, зарегистрировавшиеся в IT-школе, получают гарантированные подарки от организаторов. Определение победителей акции будет проводиться 13 сентября 2021 г. в 16:00 в прямом эфире Instagram-аккаунта ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Возможно, выпускники именно этих курсов станут новым Цукербергом или Маском, совершив прорыв в технологиях. Подробную информацию и расписание уроков можно найти на сайте ТРЦ «Галерея Новосибирск».

Фото предоставлено ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Регионы: Новосибирск

Теги : образование ИТ


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