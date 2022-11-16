Рекламодателям

ВТБ: портфель ипотеки в России может вырасти на 16% в этом году

  • 16/11/2022, 15:42
По оценке ВТБ, в 2022 году общий объем ипотечного портфеля в России может вырасти на 16% и достичь 15 трлн рублей (с учетом приобретенных прав и секьюритизации).

новости бизнесаОсновной вклад в его динамику внесут государственные и региональные программы для новостроек, снижение ключевой ставки весной и летом, а также увеличение активности заёмщиков в конце года.

«Несмотря на вызовы, с которыми рынок ипотеки столкнулся в этом году, он остается драйвером всей банковской розницы в России. В этом году портфель жилищных кредитов впервые превысит рынок неипотечного кредитования, достигнув 15 трлн рублей. Портфель ипотеки в нашей стране демонстрирует положительную динамику – мы ожидаем, что его уровень вырастет на 16% за год. Конечно, объем продаж не перекроет рекорд прошлого года – при благоприятных условиях к выдачам в районе 5 трлн рублей можно будет вернуться только в следующем году. Но учитывая задачу улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно, у ипотеки остается значительный потенциал для дальнейшего роста», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По его словам, ипотечный портфель ВТБ покажет сопоставимую динамику роста и превысит 3 трлн рублей. Увеличение клиентской активности банк фиксирует со второй половины октября, когда объем продаж вырос почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: выдачи за первые две недели месяца на 9% превысили результат за аналогичный период октября. Основная активность заемщиков концентрируется в сегменте вторичного жилья — в настоящее время доля готовых объектов в продажах ВТБ составляет около 65%. До конца года спрос населения на жилищное кредитование будет поддерживаться проведением ранее отложенных сделок и снижением цен, в первую очередь — на вторичное жилье.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. Подать заявку на ипотеку клиенты могут на сайте или в приложении ВТБ для смартфонов с операционной системой Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.

Фото: pexels.com — Tembela Bohle

366

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, политик и общественный деятель, специалист в сфере государственного и муниципального управления

«Когда мы говорим о будущем, важно, чтобы человек видел себя в этом будущем»

Виктор Толоконский, известный политик и общественный деятель, уникальный специалист в сфере государственного и муниципального управления, человек, для которого Новосибирск стал судьбой, — о том, почему власти, бизнесу и обществу нужно меняться.
Все материалы
Лента новостей

Новогодним символом Новосибирска станет манул

16/11/2022, 16:57

Завершено расследование в отношении экс-депутата Татарского райсовета

16/11/2022, 16:44

Две ключевые боли бизнеса: налоговые риски и ситуация в логистике

16/11/2022, 16:00

Депутаты горсовета хотят участвовать в распределении средств резервного фонда

16/11/2022, 15:38
Популярное

Спрос на iPhone резко снизился, чем спровоцировал падение цен на мобильные устройства от Apple

16/11/2022, 17:28

Установлен размер пособия по безработице на следующий год

16/11/2022, 13:31

Юрист прокомментировал сообщения СМИ о «новой надбавке» для пенсионеров

16/11/2022, 10:13

Новости компаний

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции получили новые возможности для анализа инвестиционного портфеля

16/11/2022, 15:37

В Новосибирске «Ростелеком» принял участие во Всероссийском фестивале науки

16/11/2022, 10:46

ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов

15/11/2022, 17:57

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска