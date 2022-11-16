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Логистический партнер McDonald`s хочет уйти из РФ

  • 16/11/2022, 15:49
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исход иностранного бизнеса
Компания занималась закупкой, хранением, обработкой и доставкой продукции в рестораны McDonald`s.

Компания Havi Logistics, специализирующаяся на логистике продуктов питания, планирует покинуть российский рынок после закрытия в РФ ресторанов своего главного логистического партнёра — сети фастфуда McDonald’s.

Как сообщили источники РБК, как один из возможных вариантов рассматривается передача активов российскому менеджменту.

Уточняется, что международная Havi Logistics предоставляет логистические услуги не только McDonald`s, но и British Petroleum, IKEA, Nordsee.

В свою очередь, купившая сеть ресторанов McDonald`s в РФ «Вкусно — и точка» сообщила, что все еще сотрудничает с компанией «Рулог», которая с 2003 года представляла Havi Logistics в России.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в беседе с РБК сообщил, что представитель Havi Logistics также снабжал рестораны стаканами и одноразовой посудой.

Вострикова отметил, что у «Рулога» был еще контракт на перевозку готовой еды с «Ашаном» и несколькими клиентами в сегменте HoReCa (сегмент сферы услуг, в котором покупатель потребляет товар в месте продажи).

Напомним, американская McDonald’s в марте временно приостановила обслуживание в предприятиях сети в России. А в мае официально объявила об уходе из страны.

В результате компанию купил кузбасский предприниматель Александр Говор. Сеть сменила название на «Вкусно — и точка».

 

Ранее редакция сообщала, что Helly Hansen покинула РФ.

Фото: pixabay.com — KelvinStuttard

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции кризис исход иностранного бизнеса бизнес


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