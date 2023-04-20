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ВТБ: портфель обезличенных металлических счетов превысил 40 тонн

  • 20/04/2023, 17:39
На конец первого квартала объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ превысил 40 тонн.

металлические счетаКоличество открытых счетов составило более 47,5 тысяч —  на 7% выше, чем в начале января и на 40%, чем годом ранее. Одновременно произошло увеличение среднего «чека»: если в марте 2022 года он составлял 0,25 кг, то сейчас достигает 1,17 кг.

Самым популярным металлом по-прежнему является золото: на него приходится более 51% открытых в ВТБ металлических счетов и более 80% объема вложений. На втором месте серебро – около 30% и 9% соответственно. Еще примерно по 9% счетов клиенты открыли в платине и палладии, на них приходится 5% и 3% объема размещений.

«В новых экономических условиях россияне стали внимательнее подходить к инвестированию собственных средств, предпочитая широкий набор сберегательных инструментов. На этом фоне мы фиксируем растущий интерес к обезличенным металлическим счетам как альтернативному способу вложения. Среди металлов клиенты чаще отдают предпочтение золоту, справедливо считая его главным источником получения прибыли на длительном горизонте планирования. С начала 2023 года цена за грамм уже выросла на 23%, и до конца года мы прогнозируем дальнейшее увеличение его стоимости», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По ее словам, в ВТБ дополнительным фактором увеличения спроса на ОМС в золоте стало начисление процентов на вложения в него.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы металлические счета золото ВТБ


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