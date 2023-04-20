В Новосибирске Монстрация снова проводиться не будет

Молодежная уличная акция «Монстрация» в этом году в Новосибирске снова не состоится, пишут Родные берега со ссылкой на сообщение вице-мэра, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой.

Последний раз акция, во время которой участники выходят на улицы с юмористическими плакатами и транспарантами, проводилась в 2019 году. С тех пор ее каждый год отменяли в связи с пандемией и введением коровирусных ограничений на территории региона.

Причины отмены шествия в этом году не называются.

Напомним, что режим повышенной готовности по коронавирусу прекращает свое действие с 1 мая, соответственно на него городские власти уже не смогут сослаться.

Напомним, что губернатор Андрей Травников объявил о прекращении режима повышенной готовности в Новосибирской области, продлеваться он больше не будет.

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