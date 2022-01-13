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ВТБ повышает доходность по текущим счетам для пенсионеров

  • 13/01/2022, 10:29
ВТБ усиливает поддержку старшего поколения, повышая ставку по текущему счету для тех, кто получает пенсию на карту банка.

Новости компанийТеперь максимальная процентная ставка составит 8% годовых. При переводе пенсионных выплат на счет ВТБ до конца апреля клиент дополнительно получит 2000 рублей.

Дополнительные 4% к базовой ставке по текущему счету будет ежемесячно начисляться всем, кто получает пенсию на карту ВТБ и тратит по ней не менее 3 тыс. рублей в месяц. Повышенная процентная ставка распространяются на остаток по счету до 100 тыс. рублей.

Клиентам, которые до 30 апреля получат первую пенсию на карту банка, ВТБ дополнительно начислит на счет «приветственные» 2000 рублей. Кроме того, банк автоматически подключает им бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических списаний.

«ВТБ еще в прошлом году запустил масштабные меры поддержки категорий населения, требующих особого внимания, в том числе пенсионеров. В 2022 году и государство, и ВТБ как социально ответственный банк продолжают помогать им: всего за два года объем их поддержки со стороны банка превысит 2,5 млрд рублей. При этом мы предлагаем тем, кто переводит пенсию на карту ВТБ, не просто разовую финансовую помощь от банка, но и повышенный процент по текущему счету, сопоставимый с доходностью по депозитам: это позволит пенсионерам постоянно приумножать свои средства», — отмечает Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ (ПАО).

Помимо представителей старшего поколения, ВТБ в 2021 году предложил дополнительные преимущества получателям регулярных детских выплат, разовых «школьных» выплат к новому учебному году и пособий по инвалидности.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы счета для пенсионеров ВТБ банки


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