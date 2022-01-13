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В Новосибирске построят бассейн за 250 млн рублей

  • 13/01/2022, 10:26
Автор:
Новости Новосибирска
Застройщик планирует разместить его в микрорайоне «Стрижи», рядом с лыжной базой.

Председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков сообщил, что в Стрижах скоро начнется строительство бассейна. Распоряжение о размещении объекта на улице Охотской подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Запрос на бассейн в Стрижах активно звучит не один год. Необходимо, чтобы у взрослых и детей здесь были разнообразные возможности постоянно заниматься спортом, строить свои будни и выходные по стандартам здорового образа жизни. Постоянно получаю по этому вопросу обращения граждан, звонки, заявления активистов ТОС «Мочищенский», заявки от специалистов, которые хотят работать на таком спортивном объекте, не выезжая за пределы микрорайона, — сообщил на своей странице в соцсети Facebook Илья Поляков. — Группа компаний «Стрижи» давно разработала эскиз бассейна и сделала все зависящее для подготовки к реализации проекта. Бюрократические процедуры в мэрии заняли много времени, но теперь все препоны позади. Можно приступать к проектированию.

Здание с оздоровительным комплексом будет включать 25-метровую чашу на 5-6 дорожек, отдельный детский бассейн, душевые и раздевалки. Объект построят по модели масштабного инвестиционного проекта (МИП).

— Не исключено, что количество дорожек будет увеличено. Сейчас мы детализируем проект, — говорит Поляков. — По условиям МИП, в 2022 году мы должны провести проектирование и получить разрешение на строительство. Работы на площадке должны начаться в 2023 году, а сдача объекта — в 2024-м, но мы постараемся запустить его в 2023-м. Объем инвестиций в проект составит 200-250 млн рублей. Он будет находиться в частной собственности, но мы рассматриваем возможность предоставления льгот разным категориям граждан.

Собеседник редакции напомнил, что площадка с будущим бассейном находится в районе спортивного кластера, который формируется в «Стрижах». В частности, рядом расположена лыжная база.

— В радиусе 500 метров скоро будут проживать около 4000 детей, так что эта спортивная инфраструктура здесь будет очень востребована, — уверен Поляков.

Еще один бассейн, также на условиях масштабного инвестиционного проекта, ГК «Стрижи» планирует построить в микрорайоне «Аэропорт». Илья Поляков пояснил, что параметры этого проекта сейчас прорабатываются. В 2022 году планируется начать подготовку проектно-сметной документации объекта, а в 2024-м — запустить его в эксплуатацию.

Иллюстрация со страницы Ильи Полякова в соцсети Facebook

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Рубрики : Общество Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство спорт Новосибирск бассейн инвестиции бизнес


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