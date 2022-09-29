ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

В рамках Корпоративного акселератора ВТБ было успешно апробировано решение российской технологической компании RevGames.

Участниками пилотного проекта стали 163 сотрудника контакт-центра ВТБ. В процессе решения рабочих задач им предстояло пройти тест, успешный результат в котором был напрямую связан с выполнением KPI, влияющих на клиентский опыт.

Проект позволил повысить уровень вовлеченности сотрудников контакт-центра, их мотивацию и показатели эффективности. Пилотная группа при сокращении времени обслуживания клиентов продемонстрировала рост количества удовлетворенных клиентов. Опыт проведения подобной геймификации признан успешным: технологическое решение рекомендовано к промышленной эксплуатации в контуре банка.

Корпоративный акселератор ВТБ — единое окно для онбординга инновационных технологий стартапов в банке. Акселератор помогает подразделениям банка находить новые инструменты для решения технологических и бизнес-задач и предоставляет сервис полного цикла — от поиска и экспертизы технологических решений до реализации пилотных проектов внутри ВТБ. С начала года команда акселератора провела анализ и оценку более 280 решений с открытого рынка, запустила более 20 пилотных проектов.

Справка

RevGames — российская технологическая компания, разрабатывающая решения в области геймификации внутренних бизнес-процессов, которые направлены на увеличение производительности и эффективности сотрудников организации и процессов взаимодействия с клиентами с целью повышения их лояльности к продуктам компании. Сегодня ее решениями совокупно пользуются более 50 млн пользователей, среди заказчиков – крупнейшие игроки российского технологического рынка.