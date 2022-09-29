Корпоративное волонтерство и благотворительность в современном бизнесе

Социальный проект регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» — «ОПОРА — Созидание» — уже привлек немало сторонников. Благотворительность и корпоративное волонтерство для многих членов организации — не пустой звук. Например, предприниматели выезжали большой компанией на субботник в школу коррекции. Руководитель комитета по строительству в «Опора России» Виталий Остахов помог сделать перила детям с нарушением здоровья, так как им было не удобно подниматься в Центр по реабилитации детей инвалидов. На новый год за поддержкой в реготделение обратился фонд «Завтра будет».

— Глава фонда Ксения Алешина мне говорит: «У меня есть большое желание собрать 500 подарков и отвезти их детям больным онкологией». Людям с таким заболеванием нужно как можно меньше контактировать с внешним миром так, как есть шанс подцепить какой-нибудь вирус. И вот мы собрали более 500 подарков, предприниматели оделись в костюмы, а наш комитет по транспорту предоставил автобус, — поделилась одной из историй Елена Рожанская, руководитель проекта «ОПОРА-Созидание» в Новосибирской области. — С аниматорами мы поехали по больницам. Заезжая во двор автобус начинал мигать лампочками, потом играла музыка, аниматоры выскакивали и начинали проводить представления. Затем мы оставляли подарки и уезжали. А подарки относили детям врачи.

С момента запуска федерального проекта «ОПОРА-Созидание» (с апреля 2021 года по апрель 2022 года) реготделение провело в Новосибирске 3 отрытых диалога с предпринимателями, 4 экскурсии для студентов, 13 субботников и спортивных праздников, 10 музыкальных мастер-классов для особых детей, 8 акций по предоставлению услуг красоты и здоровья для мам особых детей, конкурс талантов для детей ОВЗ, 6 творческих мастер-классов для детей, 2 мастер-класса танца на колясках, 4 мероприятия по поддержке бездомных животных в приютах, 3 мероприятия с подарками одиноким старикам.

— Когда вы пишите эссе, вы убиваете несколько зайцев. Во-первых, вы узнаете про собственный регион и получаете уникальные знания. Во-вторых, вы учувствуете в проекте, который только зарождается и потому стоите у истоков. Плюсом идет то, что вы получаете призы, заявляете о себе, а также если будет хороший результат, то мы можем рассмотреть предоставление практике, — рассказала Елена Рожанская на встрече со студентами и школьниками.

А недавно в реготделении стартовал новый проект, посвященный истории становления сибирского предпринимательства. Студентам ВУЗов, ССУЗов и учащимся старших классов школ Новосибирской области предложили написать истории меценатства, добровольчества и благотворительности в Новосибирской области регионального бизнеса.

Конкурс проходит в Новосибирской области до 23 ноября. Узнать подробности о конкурсе и датах мероприятий, а также подать заявку на участие можно на сайте.

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