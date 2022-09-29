Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

Споры перенесли в рабочие группы

На парламентском часе в рамках сессии регионального парламента депутаты обсудили ситуацию с проектами, которые реализуются в области в рамках ГЧП и концессий. Обсуждение прошло практически без эмоций, хотя претензий по проектам высказано немало. Ключевым посылом было: строить все равно придется — нужно договариваться, как при этом снизить расходы.

— Мы подали иск в суд на взыскание с частного партнера 56 млн рублей за затягивание сроков по проектированию объектов. Будем требовать неустойку, — сообщил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

В частности, министр экономического развития Лев Решетников сообщил депутатам, что по согласованию с банком-кредитором удается снизить расходы на строительство семи поликлиник на 1 млрд рублей (Ранее называлась сумма 19,5 млрд, а в ценах 2018 года — 7,8 млрд рублей. — Ред.) за счет удешевления стоимости заемных средств. Кроме того, на рабочих группах решено детально рассмотреть целесообразность закупки перечисленного оборудования для этих учреждений здравоохранения. В общей цене проекта ГЧП на него приходятся около 6 млрд рублей (Ранее — 2 млрд. — Ред.). Депутаты также потребовали более жестко отработать меры ответственности частного партнера (ГК «ВИС»), если он в очередной раз сорвет сроки строительства поликлиник. Пока три медучреждения запланированы к сдаче в 2023 году, четыре — в 2024-м.

Тем не менее депутаты настаивают на том, что нужно разработать и принять дополнительные меры для обеспечения сроков сдачи объектов.

Еще один медицинский проект, по словам Решетникова, подорожал с 5 до 13,5 млрд. В основном за счет того, что инфекционный госпиталь теперь строится как инфекционная больница, с увеличением площадей (с 35 тысяч до 40,5 тысячи кв. м) и функционала. Расходы сопоставимы с затратами на объекты в других регионах, поэтому больших вопросов у депутатов на сессии проект не вызвал. Даже несмотря на смещение сроков завершения строительства на 9 месяцев — до третьего квартала 2023 года.

Конец года покажет

— Есть договоренность, что если хотя бы на день просрочим подготовку корректировки документов по школам, то мы расторгаем эту концессию, — сообщил на заседании сессии регионального парламента спикер Андрей Шимкив.

Более жесткую позицию парламент высказал в отношении концессионного проекта по строительству шести школ

Эту информацию подтвердил первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков. Он сообщил, что по этому проекту в правительстве прошли два совещания — и ситуация неоднозначная.

— Мы видим, что инвестор срывает сроки. Пока в экспертизу сданы документы только по одной школе. Пока видим, что по остальным школам могут быть сданы до конца 2022 года. Если это не произойдет, будет то, что сказал Андрей Иванович — это точно, — согласился Знатков. — Что касается средств на подготовку проектно-сметной документации. Они находятся на счетах федерального казначейства и под его контролем. Если проекты не будут выполнены, но решение будет хорошим, то мы их выкупим, чтобы не зарывать сами школы — и будем строить их собственными силами. Пока предварительные наработки по этому варианту такие.

Напомним, депутаты уже неоднократно предлагали разбить контракты по поликлиникам и школам на несколько лотов, отмечая, что тогда в создании этих объектов смогут принять участие и региональные компании.

Старая мозоль

Традиционно острой темой является строительство четвертого моста, но в этот раз обошлось без особого ажиотажа. Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Евгений Покровский поинтересовался, будет ли в конце 2023 года сдан не только мост, но и прилегающие к нему развязки на площади Труда, отметив, что их нынешнее состояние вынуждает сомневаться в выполнении концессионером этого обязательства. Лев Решетников ответил, что «планируется сдача объекта с развязками». Но уверенности в его голосе было немного.

А денег хватит?

Еще одной темой, на которой депутаты вновь акцентировали вынимание правительства области, стали выплаты по концессиям и ГЧП из бюджета. На 2024 год по тем концессиям и ГЧП, которые уже просчитаны (Новые цены по школам и поликлиники на ОбьГЭСе пока не учитываются. — Ред.), область должна будет выплачивать 9-10 млрд рублей. Как сообщил Лев Решетников, пока регион проходит по платежам.

Интерес парламентариев вполне понятен. 2024-2025 годы — предвыборная пора в следующий созыв, а выплаты по концессиям и ГЧП будут оттягивать на себя бюджетные средства, которые можно было бы направить на исполнение наказов и зарабатывание очков перед избирателями. Решетников пообещал рассмотреть эту ситуацию с точки зрения исполнения наказов.

Андрей Шимкив предупредил, что при этом никто не отменяет действие закона об инвестиционном фонде, когда на такие выплаты регион может тратить не более 2,5% от собственных доходов бюджета.

— Сейчас никто не собирается менять эту цифру. Это задача исполнительной власти: подумать, что делать, чтобы не выйти за 2,5%, — предупредил он.

Стоит отметить, что депутаты все-таки отреагировали на критику, прозвучавшую в их адрес о шуме, которые парламент поднял по концессиям. В ходе сессии неоднократно звучали слова о том, что не нужно перекладывать ответственность (За срыв сроков строительства проектов. — Ред.) на депутатов, и Заксобрание не против строительства школ, поликлиник и прочих социальных объектов, но по разумным ценам. И если действующие механизмы для этого не подходят, то нужно разрабатывать новые.

В итоге доклад Минэкономразвития о концессиях и ГЧП приняли к сведению. Следующий виток публичных обсуждений, по всей видимости, следует ожидать в конце года, когда будет понятна ситуация с проектно-сметной документацией по школам и поликлинике на ОбьГЭСе.

Кстати, Лев Решетников не исключил, что от каких-то объектов все-таки придется отказываться, но пообещал, что это решение будет приниматься совместно, так как все объекты являются социальными и инфраструктурными.

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