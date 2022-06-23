ВТБ предлагает расширить «семейную ипотеку» на все семьи с детьми до 18 лет

Об этом на Чебоксарском экономическом форуме заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В рамках текущих условий «семейной ипотеки» льготные кредиты доступны семьям, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился один ребенок или несколько детей. ВТБ предлагает отменить это ограничение и сделать программу доступной для всех заемщиков с детьми в возрасте до 18 лет.

«Поддержка семей с детьми – важнейший аспект национальных интересов нашей страны. «Семейная ипотека» за несколько лет зарекомендовала себя как эффективный инструмент для повышения качества жизни населения. С 2018 года почти 100 тысяч наших клиентов улучшили свои жилищные условия благодаря ней. Но мы уверены, что программу можно дополнительно расширить, увеличив ее эффект для заемщиков. Наряду с продлением срока действия программы целесообразно распространить ее на все российские семьи с несовершеннолетними детьми. Это может повысить спрос на нее в несколько раз», – заявил Анатолий Печатников.

Ранее ВТБ предложил рассмотреть вопрос о продлении «семейной ипотеки» на несколько лет или даже сделать ее постоянно действующей программой.

Кроме того, Анатолий Печатников отметил необходимость дальнейшей цифровизации рынка ипотеки в России. Для полноценного перехода в онлайн-формат ВТБ предложил внедрить дополнительные способы удаленной идентификации клиентов и обеспечить банкам возможность удаленного получения согласия на обработку персональных данных заемщиков (в том числе согласий БКИ). Одним из инструментов может стать расширение способов подписания документов электронной подписью.