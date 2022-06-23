Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

Перспективы выходят из тумана

— Традиционно Новосибирск воспринимался страной как производящий, погрузочный, вывозящий, транзитный, с точки зрения выхода на восточный полигон, регион. Сейчас область начинает приобретать абсолютно новое качество: из символического центра страны становится реальным. В Новосибирск начинает смещаться все, что связано с транспортным обеспечением РФ, — отметил на пленарном заседании в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума в Новосибирске президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

— Мы продвигаем много транзитных проектов. В частности, вчера я попросил «Росавтодор» ускорить реализацию проекта Восточного обхода, с помощью которого мы получим выход Чуйского тракта на ключевую трассу азиатской части страны — «Иртыш» в 4-6 полосном исполнении, — пояснил Травников. — Следующий проект — Южный транзит, который облегчит пропуск транспорта из Алтая и Казахстана в северные и восточные регионы страны. Мы уже завершили обоснование инвестиций по проекту и приступили к разработке ПСД. Хотелось обратить внимание на проект строительства трассы Москва – Казань. Хотелось бы, чтобы его провели до Екатеринбурга, Новосибирска и далее по регионам Сибири. Это позволит компенсировать многие транспортные и географические издержки, от которых мы страдаем.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что в области действительно реализуются проекты, которые способствуют формированию региона как мультимодального транспортного хаба.

Участники рынка грузоперевозок обратили внимание представителей органов власти еще на один момент. Развитие всех транспортных и логистических проектов должно быть взаимоувязано и скоординировано, тогда инвестиции в развитие отрасли дадут максимальный эффект.

— К примеру, в завершающей стадии на федеральном уровне сейчас находится проект по развитию транспортно-логистических центров. Он будет утвержден в ближайшие недели. Частные инвестиции в эти проекты составляют около 140 млрд рублей, и инвесторы продолжают вкладывать средства, так как верят в эти проекты. Один из них реализуется в Новосибирске, — говорит исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок, директор по развитию бизнеса группы Globaltrans Investment PLC Сергей Авсейков. — Необходима синхронизация строительства таких центров с развитием транспортной инфраструктуры. В Новосибирске пока это не получается. ТЛЦ сдается в 2024 году, а расширение дороги от ПЛП в восточном направлении области запланировано на 2025 год. Было бы логично передвинуть строительства на более ранние сроки.

Суда по комментарию заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, вероятность того, что не только эти, но и более глобальные проекты в округе могут стартовать, очень высока.

— Утверждена пятилетняя программа дорожного строительства в РФ. Одним из ключевых решений, озвученных на совещании у президента, является строительство дороги с Запада на Восток через Сибирь. Оно гарантированно идет: Москва – Казань – Екатеринбург, далее Челябинск, Тюмень. Следующее решение, которое одобрил президент, — расширение на первом этапе до 4 полос трассы Омск – Новосибирск – Иркутск – Чита, выход на Алтай и Горно-Алтайск к границе Монголии на Китай. По мере формирования грузопотока трасса будет расширяться, — добавил федеральный чиновник. — Мы никогда еще не строили таких транспортных коридоров — по 7 тысяч км. Я бы попросил губернаторов серьезно отнестись к этому вопросу и увязать эти планы с развитием региональных и муниципальных дорог. В рамках этого проекта должен завершиться Восточный обход Новосибирска.

Хуснуллин также отметил, что для правительства крайне важно в нынешней макроэкономической ситуации пересмотреть подходы к развитию всех видов транспорта, чтобы понимать, где есть точки роста, что нужно делать в первую очередь, что во вторую, а от чего пока можно отказаться. Регионы должны принять в этом процессе самое активное участие.

Дмитрий Твардовский, первый заместитель генерального директора АО «ВЭБ Инфраструктура», предложил распространить механизм реализации транспортно-логистических инфраструктурных проектов, который используется на Дальнем Востоке, на Сибирь (убрать риск трафика). По его оценке, это бы способствовало приходу в проекты большого количества частных инвесторов, а также было бы интересно банкам.

— В программу, которая принята в бюджете по автодорогам, можно было бы добавить ресурсы банков. Мы, как группа «ВЭБ», готовы участвовать в таких проектах, — добавил он.

Старые предложения реанимируют

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что в нынешней ситуации также необходимо уделить большое внимание проекту строительства дороги Кызыл – Курагино в Тыве.

— Если мы договоримся с китайскими и монгольскими коллегами, то значительную часть транспортного потока, который не может выйти из СФО, сможем провести через Монголию в Китай. Прежде всего, я говорю о зерне, — пояснил Левитин.

— Скорее всего придется строить новую дорогу. Существующая однопутная дорога вряд ли обеспечит растущие объемы перевозок, — рассуждает Бессонов. — Я бы также предложил вспомнить про проект железной дороги через Алтай. Да, это уникальное место, но мы живем в 2021 веке, уже создано много природосберегающих технологий, которые применяются при строительстве железных дорог в Европе и могут быть использованы у нас.

Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансевразийским перевозкам (КСТП), тоже назвал проект железной дороги очень интересным и отметил, что совет готов вместе с регионами Сибири провести в Монголии мероприятия, совместно проанализировать этот проект.

Эксперт предложил выработать ряд инвестпроектов и предложить войти в них иностранным инвесторам: Китаю, ОАЭ и т.д.

— Уверен, что эти проекты нужно максимально быстро и четко пересчитать, а затем предложить рынку, — заявил Геннадий Бессонов. — В мире ничего не поменяется, глобализация экономик продолжается, сохраняется процесс перемещения производственных мощностей из Америки, Запада в Китай, Индию, Пакистан, Индонезию, то есть грузопотоки в этом направлении будут увеличиваться.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается вопрос о создании еще одного погранперехода на границе Омской области и Казахстана в районе села Бахты. РЖД уже изучает, как на этой территории можно развернуть транспортные потоки.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев напомнил, что железнодорожный коридор через Республику Тыва вызвал большой интерес у сибирских губернаторов при обсуждении на ПМЭФ-2022.

— В перспективе он может выйти на Северный морской путь. Сейчас идет доработка расчетов по проекту, уточнение грузовой базы, переговоры с зарубежными партнерами, — добавил он.

Курс на Север

Татьяна Горовая, первый вице-президент фонда «Центр стратегических разработок», председатель общественного совета Минтранса России, также рекомендовала регионам Сибири, представителям правительства РФ и предпринимателям вернуться к проекту по увязке внутренних водных путей и Северного морского пути.

— Да, это будет дорого, да, в первое время будет нерентабельно, но это альтернатива и хорошая возможность разгрузки текущих транспортных коридоров, — пояснила она.

Николай Журавлев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания отметил, что в верхней палате парламента рассматривался вопрос о производстве малых судов, которые можно было бы эксплуатировать в условиях Крайнего Севера, поддержке развития грузоперевозок на внутренних водных путях, в том числе оказание поддержки по приобретению судов и т.д. Эти вопросы нашли отражение в постановлении Совета Федерации по концепции нового бюджета страны на ближайшую пятилетку.

— Сложившаяся ситуация требует новых подходов. Мы увидели, что грузы с северо-запада и юго-востока страны едут на восток. В результате в Сибири объемы перевозок падают, округ оказывается зажат между Восточным и Западным полигонами. В такой ситуации есть смысл посмотреть на арктическое направление, — рассуждает и Игорь Левитин. — По поручению президента уже определен единый оператор, который станет отвечать за перевозку грузов по Северному морскому пути, — корпорация «Росатом».

Предложения, обсуждаемые на пленарном заседании IX Международного Сибирского транспортного форума, по словам Левитина, будут проанализированы и представлены на рассмотрение президента РФ.

Ранее редакция рассказывала о том, что грузоперевозчики буксуют на погранпереходе Ташанта. А также о перспективах развития в Сибири речных перевозок.