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«Оксид» создал биометрическую дистанционную систему доступа

  • 23/06/2022, 18:39
новости Новосибирска
Серийное производство оборудования на заводе планируют начать в конце 2022 года.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека. Система позволяет использовать смартфон как электронный ключ и дистанционно управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, шлагбаумами, а также комплексными системами безопасности, сообщила пресс-служба компании. Комплект оборудования состоит из электронного блока управления, интернет-шлюза и замка. Пользователь открывает доступ через приложение в смартфоне. Микроконтроллер замка принимает сигнал через защищенный канал связи LoRaWAN (Long Range Wide Area Network).

— Новая разработка обладает большим потенциалом для использования в инфраструктурных проектах. Система устойчива к атакам и несанкционированному подключению. Для идентификации личности мы применили технологию считывания радужной оболочки глаза. Открытие замков возможно и через функцию доступа по отпечатку пальца. Решение способно одновременно обслуживать более 250 подключенных замков, шлагбаумов и других комплексных систем контроля пропуска на расстоянии до 500 м, — собщили в Ростехе.

Технология LoRaWAN позволяет создавать энергоэффективные сети Интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN менее энергозатратные.

— Разработанное решение на базе собственного программного обеспечения и российского микроконтроллера позволяет обеспечить надежное управление безопасностью любых объектов. Использование отечественных решений гарантирует информационную безопасность системы. Серийное производство оборудования планируется начать в конце 2022 года. Стоимость комплекта составит от 25 тысяч рублей, — заявил заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

Проект реализует новосибирский завод радиодеталей «Оксид», входящий в состав «Росэлектроники» Ростеха.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора. 

Фото с сайта госкорпорации Ростех

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : технологии производство инновации бизнес


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