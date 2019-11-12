Треть автомобилей в Новосибирской области покупают юридические лица

Корпоративные продажи на российском автомобильном рынке продолжают чувствовать себя уверенно. Из 17 765 автомобилей, реализованных в Новосибирской области за январь-сентябрь 2019 года, 6 347 были приобретены различными предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Такие данные содержатся в отчете, подготовленном компанией «Газпромбанк Автолизинг» специально для InfoPro54.ru.

— Наиболее активным в части корпоративных продаж стал третий квартал – на него пришлось 55% из всех реализованных в области с начала года машин. В июле Минпромторг возобновил программу поддержки автопрома. В частности, на продажу автомобилей в лизинг (свыше 60% корпоративных продаж осуществляются при помощи финансовой аренды) правительством было выделено 4 млрд рублей. Таким образом бизнес получил возможность обновить/пополнить свой автопарк со скидкой 12,5% на первые (авансовые) платежи, — отмечают специалисты компании.

Отмечается, что около 45% всех реализованных новосибирским бизнесменам машин пришлись на легковые автомобили.

— Наибольшей популярностью среди них пользовались марки Kia (14% реализованных легковушек), Skoda (10%), Lada, Hyundai и Toyota (по 9%). А среди моделей новосибирцы предпочитали Kia Rio (8%), Skoda Rapid (6%), Hyundai Solaris и Volkswagen Polo (по 5%), а также Renault Logan (4%). Впрочем, были среди легковых моделей и совсем экзотические Lamborghini Urus, BMW X7 M и даже электрический Jaguar I-Pace, реализованные в единичных экземплярах, — говорится в отчете.

Следующий по популярности сегмент авторынка в новосибирских корпоративных парках – легкий коммерческий транспорт, на который пришлось 34% продаж.

— Спрос здесь распределился в пользу марок ГАЗ (45%), УАЗ (28%), Lada (8%), Ford (7%) и Toyota (2%). А самыми востребованными моделями стали ГАЗель Next (22%), УАЗ СГР (13%), ГАЗель Бизнес фургон (9%), Lada Largus и ГАЗель Бизнес с бортовой платформой (по 8%), а также Forв Transit (6%). Штучный интерес бизнес проявил к Mercedes-Benz Vito и Foton BJ1039, — уточняют эксперты.

В наименее численной категории грузовых автомобилей (21% продаж) первенство за марками КАМАЗ (27%), Scania (21%), ГАЗ (13%), Volvo (8%) и Hino (4%). Топ-5 популярных у новосибирского бизнеса моделей составили КАМАЗ 65115 (10%), ГАЗон Next, Scania P- и G-серий (по 8%), а также Scania FH (6%). При этом КАМАЗ 6580, Mercedes-Benz Sprinter и Foton BJ1039 приобретались лишь однажды.

Фото: pixabay.com, автор- pasja1000