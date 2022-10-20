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ВТБ предоставляет отсрочку по кредитам мобилизованным предпринимателям

  • 20/10/2022, 10:27
ВТБ готов в приоритетном порядке принимать заявки в рамках закона о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей, стремясь оказать им всю необходимую помощь от банка. В дополнение к государственным мерам ВТБ уже с конца сентября предлагает мобилизованным владельцам бизнеса собственные инструменты поддержки.

Согласно принятому Государственной думой и одобренному Советом Федерации закону о кредитных каникулах, право приостановить исполнение обязательств по кредитам и займамкредитые каникулы мобилизованным для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, являющиеся единственными учредителями и руководителями обществ, которые входят в реестр МСП. При этом сведения об учредителе и руководителе ООО в ЕГРЮЛ не должны меняться после 21 сентября 2022 года. Кредитные каникулы можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены ООО до мобилизации учредителя. Обратиться о предоставлении льготного периода по кредиту в ВТБ сможет как сам учредитель ООО, так и его представитель по доверенности, до конца 2023 года.

Также ВТБ предлагает для ИП, самозанятых, владельцев и совладельцев бизнеса, которые призваны на военную службу в связи с частичной мобилизацией, собственные специальные меры поддержки. Клиенты могут претендовать на отсрочку до 6 месяцев по кредитам (включая основной долг и процентные платежи) и возможность дополнительного продления сроков кредитования.

Банк, кроме того, предоставляет возможность «заморозки» начисления комиссий за обслуживание счета клиента. Деньги на счетах в период временной приостановки бизнес-деятельности можно будет перевести на накопительный счет для дополнительной капитализации средств.

«Поддержка клиентов в нынешних условиях – наша приоритетная задача. Мы понимаем, насколько важно для мобилизованных предпринимателей продолжение работы их компаний, поэтому готовы оказать им все необходимое содействие. Мы работаем в рамках собственных мер поддержки уже несколько недель, рассматривая каждое обращение индивидуально. По всем вопросам наши клиенты и их представители могут получить исчерпывающую информацию как в контакт-центре, так и офисах банка», − комментирует Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ

Фото с официальной страницы Минобороны РФ в «ВКонтакте»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : спецоперация кредитные каникулы мобилизованным ВТБ


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