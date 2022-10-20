Губернатор Красноярского края объявил о введении режима базовой готовности

— В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Красноярского края объявляется режим — уровень базовой готовности. В нашем регионе должна быть усилена охрана общественного порядка, населения, важных объектов в первую очередь, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Отдельно краю, как и другим регионам страны, поставлена задача обеспечить необходимые потребности Вооруженных Сил нашей страны, — сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Александр Ус.

Глава региона пояснил, что на основании этого указа дал поручения сформировать оперативный штаб с включением в него представителей федеральных ведомств для совместной реализации всего комплекса задач, определенных президентом страны.

— Также в соответствии с поручениями главы государства, готовится проект указа губернатора края о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей — он будет рассмотрен в понедельник на заседании президиума правительства края. Мы должны проявить максимальную заботу о семьях наших земляков, защищающих с оружием в руках интересы нашей Родины, — добавил Александр Ус.

Напомним, президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ о введении в регионах России различных режимов готовности, в зависимости от их удаленности от территории Украины. Он начал действовать в полночь на 20 октября. Текст указа был опубликован на сайте Кремля.

В рамках принятого режима должностные лица из органов исполнительной власти будут уполномочены проводить мероприятия по защите населения и территорий от природных и техногенных ЧС, а также принимать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил России, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

При режиме базовой готовности, который действует в регионах Сибири и Дальнего Востока, главы регионов могут ввести контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, а также использовать их работу для нужд обороны.

В четырёх новых регионах России — Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях объявлен уровень «максимального реагирования» и вводится военное положение. Губернаторам регионов даны полномочия в соответствии с законом «О военном положении».

Средний уровень реагирования вводят на территориях, граничащих с Украиной. А именно: в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и городе Севастополе.

Режим повышенной боевой готовности вводится на территориях регионов, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа (исключая ранее названные регионы).

Специальный координационный совет по повышению безопасности возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мэр Москвы Сергей Собянин координирует работу регионов по повышению уровня безопасности. Регионы создадут оперативные штабы, которыми будут руководить губернаторы.

Напомним, в конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Ранее редакция публиковала комментарии губернатора Новосибирской области о ходе частичной мобилизации.