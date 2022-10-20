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Новосибирские инженеры модифицируют операционный стол для нужд армии

  • 20/10/2022, 10:07
операционный стол
Сейчас идет подготовка к производству макета. На 2023 год запланировано проведение клинических испытаний.

До конца года инженеры НГТУ НЭТИ создадут макет универсального хирургического стола с большим функционалом и высокой надежностью, состоящий почти полностью из отечественных комплектующих, для нужд Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО). Об этом сообщила пресс-служба вуза. Один из вариантов такой модификации был представлен на экспертной сессии «МЕДБИОТЕХ Сибири».

— Это мобильный операционный стол, от которого требуется определенная автономность, более прочная конструкция узлов и так далее. Так как эта потребность очевидна, мы предположили, что она будет интересна армии, — рассказал зав. кафедрой инженерной графики НГТУ НЭТИ кандидат физико-математических наук Евгений Баянов.

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 По его словам, операционные столы, представленные на российском рынке, как правило, отличаются крайне простой конструкцией, узким набором движений с малым диапазоном. Большинство медицинских центров отдают предпочтение зарубежным аналогам.

— Мы разрабатываем отечественный стол с подобным функционалом. Был проведен диалог с практикующими хирургами НИИТО, они показали, какие движения секций им нужны, какая система управления предпочтительнее. Сейчас идет подготовка к производству макета. Площадка для производства найдена, конструкторская документация завершена. Последующие клинические испытания — задача следующего года, — рассказал Евгений Баянов.

Разработчики отмечают, что для ортопедических операций необходимо большое количество возможностей операционного стола: широкий набор движений, рентгенопрозрачность, возможность комбинировать положения секций.

— У немалого количества отечественных столов используются гидроприводы, это «шаг в прошлое», потому что они не обеспечивают требуемой чистоты, надежности и компактности. Современные хирургические столы используют электромеханические приводы, — пояснил Баянов.

Столы, спроектированные инженерами НГТУ НЭТИ, будут иметь высокий срок службы. Разработчики возьмут на себя обязательства по сопровождению и сервисному обслуживанию оборудования на каждом этапе. Евгений Баянов добавил, что каждый стол будет проектироваться и производиться под конкретного заказчика.

Напомним, в феврале 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в НГТУ разработали тракционный стол для лечения заболеваний позвоночника.

Фото пресс-службы НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Инновации Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация операционный стол новые технологии


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