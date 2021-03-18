Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Слово — начальнику транспортного цеха

Наиболее масштабно на сайте мэрии представлены сведения о зарплатах муниципальных предприятий и учреждений, относящихся к «епархии» департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Среди них абсолютным лидером по уровню зарплаты стал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло, средняя зарплата которого составила 182,9 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель у главы метрополитена равнялся 174,9 тысячи рублей.

Второе место среди руководителей-транспортников у директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ксении Сеньковой, получающей в среднем 93,1 тысячи рублей (плюс в качестве заместитель директора — еще 78,6 тысячи — итого 171,7 тысячи рублей). Напомним, что работа предприятия в части реализации проекта автоматизированной системы организации дорожного движения за последние несколько лет стала объектом внимания аудиторов КСП. Были выявлены такие «интересные» факты, как, в частности, необоснованное завышение расходов на содержание самой системы на сумму 17,5 млн рублей. Еще одним примечательным фактом работы МУПа стали закупки у единственного поставщика. Эти и другие не менее интересные явления Контрольно-счетная палата выявила в ходе анализа всего периода деятельности предприятия с 2008 по 2019 годы.

«Бронзовым» призером со средней зарплатой в 150,7 тысячи рублей стал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин. Годом ранее средняя зарплата Демина составила 115 тысяч рублей.

Также средняя зарплата свыше 100 тысяч — у руководителей МУП УЗСПТС Александра Мысика (101,5), МКП ГЭТ Константина Прокина (110,6), МУП «Пассажиртрансснаб» Константина Каплуновского (101,2), МКУ ДЭУ №1 Алексея Лыкова (114,5) и МКУ ЦУГАЭТ Александра Руденко (107,3).

На сколько настроили?

Самая скромная зарплата в транспортной сфере в размере 37 тысяч рублей оказалась у директора МКП «ПАТП-5» Валерия Ильенко, одновременно являющегося вице-спикером Заксобрания Новосибирской области. Напомним, что предприятие, возглавляемое Ильенко, неоднократно оказывалось в центре скандалов. Например, как обращал внимание депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, занимаясь непрофильной деятельностью и сдавая в аренду площади, МКП тем не менее перечисляет в бюджет города очень скромные суммы. Второе, на что также обратил внимание Бурмистров, — это подозрительные «ковидные» выплаты сотрудникам ПАТП из областного бюджета, при том что другие муниципальные предприятия подобных щедрот от области не удостаивались. Наконец, в-третьих, как зафиксировали общественники-волонтеры, развозящие обеды врачам медучреждений, сотрудники предприятия в ватсап-группе вместо медучреждений указывали волонтерам свой адрес, где кроме самого предприятия располагается одна из приемных партии «Единая Россия». Это дало повод общественникам заподозрить перепаковку продуктов в пакеты с партийной символикой и последующую их передачу врачам от имени партии.

Среди подопечных «строительного» вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева, «засветивших» зарплаты, в лидерах оказался руководитель МБУ «Геофонд» Сергей Ямковой с зарплатой 149,2 тысячи, МБУ «Институт градостроительного планирования» Дмитрий Носков (143,1) и МКУ «Управление капитального строительства» Константин Головин (124,9).

Зарплаты меньше 100 тысяч оказались у руководителя МКУ «Городское жилищное агентство» Бориса Трапезникова (96,4) и МКУ «Городской центр наружной рекламы» Владислава Малиновского (84,5).

Кто еще?

Помимо «дорожников», «транспортников», «строителей» и «рекламщиков», сведениями о доходах поделились еще некоторые из муниципальных руководителей. В частности, у директора МКУ «Информагентство «Новосибирск» Николая Копалова средняя зарплата составила 73,3 тысячи рублей. У его предшественника в должности — экс-депутата горсовета и экс-советника мэра Ивана Конобеева, проработавшего в должности директора МКУ все один месяц в 2020 году, — 108,6 тысячи с учетом компенсации за неиспользуемый отпуск. Однако основной ее объем оказался выше, чем у преемника — 78,7.

Директор МКУ «Дзержинка» Борис Мальцев по зарплате просел с 54,2 до 45,6 тысячи рублей.

Одним из первых среди глав районных администраций представил сведения о доходах и имуществе глава Октябрьского района Александр Колмаков, назначенный на должность в ноябре 2020 года и бывший до этого заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. Согласно декларации доход чиновника за 2020 год составил 1,2 млн рублей, его супруги — 0,5 млн. Собственности у семьи Колмакова нет, в пользовании — жилой дом площадью 400,3 кв. м и земельный участок (1650). Они же находятся в пользовании супруги чиновника и двух несовершеннолетних детей. Доход предшественника Колмакова в должности главы района Петра Прокудина по итогам 2020 года составлял 2,2 млн.