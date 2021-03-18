Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Наиболее масштабно на сайте мэрии представлены сведения о зарплатах муниципальных предприятий и учреждений, относящихся к «епархии» департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Среди них абсолютным лидером по уровню зарплаты стал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло, средняя зарплата которого составила 182,9 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель у главы метрополитена равнялся 174,9 тысячи рублей.
«Бронзовым» призером со средней зарплатой в 150,7 тысячи рублей стал начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Демин. Годом ранее средняя зарплата Демина составила 115 тысяч рублей.
Также средняя зарплата свыше 100 тысяч — у руководителей МУП УЗСПТС Александра Мысика (101,5), МКП ГЭТ Константина Прокина (110,6), МУП «Пассажиртрансснаб» Константина Каплуновского (101,2), МКУ ДЭУ №1 Алексея Лыкова (114,5) и МКУ ЦУГАЭТ Александра Руденко (107,3).
Зарплаты меньше 100 тысяч оказались у руководителя МКУ «Городское жилищное агентство» Бориса Трапезникова (96,4) и МКУ «Городской центр наружной рекламы» Владислава Малиновского (84,5).
Помимо «дорожников», «транспортников», «строителей» и «рекламщиков», сведениями о доходах поделились еще некоторые из муниципальных руководителей. В частности, у директора МКУ «Информагентство «Новосибирск» Николая Копалова средняя зарплата составила 73,3 тысячи рублей. У его предшественника в должности — экс-депутата горсовета и экс-советника мэра Ивана Конобеева, проработавшего в должности директора МКУ все один месяц в 2020 году, — 108,6 тысячи с учетом компенсации за неиспользуемый отпуск. Однако основной ее объем оказался выше, чем у преемника — 78,7.
Директор МКУ «Дзержинка» Борис Мальцев по зарплате просел с 54,2 до 45,6 тысячи рублей.
Одним из первых среди глав районных администраций представил сведения о доходах и имуществе глава Октябрьского района Александр Колмаков, назначенный на должность в ноябре 2020 года и бывший до этого заместителем начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии Новосибирска. Согласно декларации доход чиновника за 2020 год составил 1,2 млн рублей, его супруги — 0,5 млн. Собственности у семьи Колмакова нет, в пользовании — жилой дом площадью 400,3 кв. м и земельный участок (1650). Они же находятся в пользовании супруги чиновника и двух несовершеннолетних детей. Доход предшественника Колмакова в должности главы района Петра Прокудина по итогам 2020 года составлял 2,2 млн.
Фото с сайта метрополитена
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