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ВТБ принял около 300 заявок на кредитные каникулы по новым госпрограммам поддержки

  • 11/03/2022, 10:28
За первый день приема заявок по новым государственным программам кредитных каникул ВТБ принял около 300 заявок от розничных клиентов.

Новости бизнесаВ сравнении с первыми днями пандемии 2020 года спрос на них пока в два раза ниже.

От общего числа обращений за кредитными каникулами порядка 70% занимают кредиты наличными, чуть больше 20% — кредитные карты. Оставшаяся часть касается ипотеки и автокредитов.

ВТБ принимает заявки розничных клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках двух программ —  в соответствии с федеральным законом N106 и по собственным кредитным каникулам банка.

В рамках 106-ФЗ воспользоваться отсрочкой платежей могут заемщики, чей доход за месяц до обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%. Льготный период возможен на срок до 6 месяцев. Заявка подается дистанционно – через контакт-центр банка, обращаться в отделения не нужно. При этом срок действия программы – до 30 сентября 2022 года, а каникулы будут подключены в соответствии с законодательством в течение 5 дней.

Максимальный размер кредита на дату его предоставления, по которому можно оформить отсрочку, установлен в размере 250 тыс. руб. по потребительским кредитам или автокредитам без залога, 600 тыс. по залоговым автокредитам, 100 тыс. руб. по кредитным картам. По ипотеке размер кредита для Москвы не должен превышать 4,5 млн руб., в Московской области, Санкт-Петербурге и регионах, входящих в ДФО, – 3 млн руб., для Ленинградской области и иных регионов – 2 млн руб.

Клиенты, которые не попадают под действие кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, могут обратиться за реструктуризацией по собственным программам ВТБ (ПАО). Банк разработал их в период первой волны пандемии коронавируса. Они стали эффективным инструментом восстановления финансового положения заемщиков, позволив им не допустить просроченной задолженности и уже через полгода полностью вернуться в график платежей по кредитам.

По кредитам наличными, автокредитованию и кредитным картам отсрочка платежей предоставляется на 1 месяц каждые полгода, по ипотеке – на 3 месяца один раз в течение всего срока действия кредита. Воспользоваться программой могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и выплачено минимум шесть платежей по кредиту, при этом по кредиту наличными и авто до окончания срока кредита должно быть не менее 3 месяцев, а по ипотеке сумма кредита должна быть не более 20 млн рублей.

Ипотечные заемщики могут также воспользоваться программой ипотечных кредитных каникул, которые доступны в рамках № 353-ФЗ.

Всем заемщикам, которые могут столкнуться со сложностями при обслуживании кредитов, ВТБ готов оперативно помочь и предложить индивидуальное решение их вопроса. Более подробная информация — на сайте банка.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : финансы кредитные каникулы господдержка ВТБ


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