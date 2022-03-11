Western Union (WU) сдалась на фоне ввода санкций

Western Union, которая пыталась сохранить присутствие в РФ, сообщила, что решила приостановить свои операции в России и Белоруссии из-за военных действий на Украине, сообщает «Ъ» со ссылкой на компанию.

До 24 марта система продолжит работать и на прием, и на выдачу отправленных из-за рубежа переводов.

— Клиенты смогут в течение двух недель подготовиться к остановке сервиса, — сообщили в компании. — Переводы, отправленные из России и не выплаченные получателям до 24 марта, будут доступны для получателей в любое время. Если отправитель в России решит получить возврат перевода, можно будет сделать это в отделении одного из партнеров, которых мы определяем в данный момент.

Western Union — американская компания, один из лидеров международных денежных переводов. В России представлена НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», которая входит в реестр ЦБ. По экспертным оценкам, на долю WU приходится около 40% денежных трансграничных переводов в России.

Основным партнером WU в РФ был Сбербанк, по оценкам экспертов, на долю переводов, отправленных через Сбербанк (отделения, мобильное приложение), приходилось около 80% всего местного бизнеса системы. В рамках санкций США американским финансовым организациям с 26 марта предписано заблокировать корреспондентские счета Сбербанка и не принимать трансакции с их участием. По срокам это совпадает с уходом WU из России.